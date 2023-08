TSV Ertingen bietet neue Yoga–Kurse an

Neue Yoga–Kurse für ERwachsene hat der TSV Ertingen im Programm. Beide Kurse finden im Mehrzweckraum der Kultur–und Sporthalle Ertingen statt. Kurszeiten sind entweder am Montag oder Donnerstag und los geht’s mit den Kursen am 18. oder am 21. September.

Beide Yoga–Kurse bestehen aus jeweils zehn Einheiten von je 90 Minuten. Sowohl der Montags wie auch der Donnerstagskurs dauern von 9 bis 10.30 Uhr. Die Teilnahmegebühr beträgt 95 Euro für TSV–Mitglieder. Nichtmitglieder zahlen 105 Euro. Der TSV bittet die Teilnehmer, bequeme Kleidung, warme Socken und eine Yogamatte mitzubingen. Kursleiterin ist die Yogalehrerin Gabriele Pöndl.

Eine Anmeldung ist ab sofort möglich bei Claudia Götz, Telefon 07371/4848, oder per Mail an [email protected]. Weitere Infos zu den Kursen und anderen Sportangeboten gibt es unter www.tsv–ertingen.de