Ein halbes Jahr hat der 38–jährige in Untersuchungshaft verbracht, der in einer Ertinger Wohngemeinschaft einen 43–jährigen Mitbewohner erstochen haben soll. Nach vier Verhandlungstagen hat er das Landgericht in Ravensburg jetzt als freier Mann verlassen. Es war zwar unstrittig, dass er die Tat begangen hat. Die Schwurgerichtskammer kam jedoch zum Ergebnis, dass er möglicherweise in Notwehr gehandelt hat und er deshalb freizusprechen sei.

Staatsanwalt fordert sechseinhalb Jahre Freiheitsstrafe

Eine Freiheitsstrafe von sechs Jahren und sechs Monaten hatte dagegen Staatsanwalt Florian Geiger gefordert, dem sich auch Nebenklagevertreter Jakob Ramsauer anschloss. Sie gingen von einem minder schweren Fall des Totschlags aus. Der Angeklagte habe in der Nacht auf den 13. Dezember 2022 kurz vor Mitternacht seinen Wohnungsnachbarn durch laute Musik gestört, woraufhin dieser an der Tür geklopft habe, um sich zu beschweren, rekapitulierte der Staatsanwalt die Tatnacht.

Möglicherweise habe es dann im Zimmer des Angeklagten einen Streit gegeben, in dessen Verlauf der in seiner Ruhe gestörte Nachbar ein Vierkanteisen genommen und zwei Mal auf den Laptop als Lärmquelle eingeschlagen habe. Dies habe den Eigentümer so in Rage gebracht, dass dieser mehrfach mit einem Filettiermesser zugestochen habe. Zwei Stiche, einer in die Flanke und einer in den Rücken, drangen tief in Brust– und Bauchraum ein und waren letztendlich todesursächlich.

Kein längeres Kampfgeschehen

„Abwurfspuren“ von Blut an der Zimmerdecke deuteten auf ein dynamisches Geschehen hin, es gebe aber keine Anzeichen für ein längeres Kampfgeschehen: „Nichts, was auf massive Gegenwehr oder einen Angriff des körperlich überlegenen Geschädigten hindeutet.“ Es habe kein „überfallartiges“ Auftreten des unbewaffneten 43–Jährigen gegeben, dem im übrigen als Waffe auch eine Axt, ein Hammer und eine schwere Eisenkette zur Verfügung gestanden hätte. Der Angeklagte habe schon beim Notruf mit der Aussage „Er ist mir ins Messer rein“ begonnen, „eine Legende zu basteln“. Das sei jedoch nicht mit den Verletzungen vereinbar.

Zumindest bedingter Vorsatz

Das Motiv war nach Ansicht des Staatsanwalts blanke Wut, weil seine geliebte Musikanlage zerstört war: „Eines seiner wenigen Hobbys.“ Drei wuchtig ausgeführte Stiche, einer sogar tiefer als die Klingenlänge, ließen zumindest auf bedingten Tötungsvorsatz schließen. Die Verletzungen im Rücken seien ein Indiz, dass der Nachbar das Zimmer schon wieder habe verlassen wollen — was eine Rechtfertigung durch Notwehr ausschließe: „Wenn mir jemand den Rücken zudreht, kann er mich nicht mehr angreifen.“

Persönlichkeit des Opfers berücksichtigen

Rechtsanwalt Achim Ziegler wandte sich zunächst an die Mutter des Getöteten: „Was heute passiert, bringt Ihren Sohn nicht wieder zurück.“ Er bitte um Verständnis, wenn die juristische Aufarbeitung menschlich nicht nachvollziehbar sei. Es gebe in diesem Fall jedoch nur wenige objektive Beweise und Anhaltspunkte. „Letztlich weiß nur der Angeklagte, wie es war.“

Der Verteidiger kommt zum Schluss: „Alle Umstände sprechen ein anderes Bild als das der Anklage.“ So müsse die Persönlichkeit des Opfers in Kalkül gezogen werden, das laut Zeugenaussagen durch besondere Aggressivität aufgefallen sei. Das habe sich auch zum Tatzeitpunkt gezeigt, als der 43–Jährige mit Cannabis und einem Antidepressivum eigentlich „ruhiggestellt“ gewesen sei.

„Stockdunkler“ Tatort

Es gebe durchaus auch Spuren, die auf eine Kampfhandlung hindeuten, etwa Verletzungen seines Mandanten und die Situation am Tatort. Ein objektives Beweismittel sei die äußerst spärliche Beleuchtung am Tatort: „Es gibt Anhaltspunkte, dass es stockdunkel war.“ Sein Mandant habe nicht sehen können, wohin er sticht, als er sich gegen den körperlich überlegenen Eindringling zur Wehr setzte: „In den USA wäre er nicht mal in U–Haft.“

Wegen Notwehr beantrage er Freispruch und eine Entschädigung für die halbjährige Haft, ersatzweise eine Bewährungsstrafe. „Egal was rauskommt, es wird niemanden befriedigen“, betonte der Anwalt. „ Mein Mandant muss damit leben, dass einen Menschen getötet hat, mit dem er eigentlich befreundet war.“

Haftbefehl außer Vollzug

Keine Stunde zur Beratung benötigten die fünf Richter nach den Plädoyers, um zu ihrem Urteil zu kommen: Der Angeklagte wird freigesprochen und der Haftbefehl sofort außer Vollzug gesetzt. Für die Untersuchungshaft wird ihm eine Entschädigung zugesprochen.

Beide Varianten sind möglich

Dass er seinen ehemaligen Schulkameraden getötet hat, habe der Beschuldigte nie in Abrede gestellt, führte der Vorsitzende Richter Veiko Böhm aus. Das sei auch objektiv nachweisbar. Denkbar seien beide Varianten, die der Anklage und die der Verteidigung. Es gebe Anhaltspunkte, dass das spätere Opfer mehrere gefährliche Gegenstände mitgeführt und auch eingesetzt hat. Die Spurenbildanalyse sowie Verletzungen deuten auf eine Kampfhandlung hin.

Es wäre alles nicht passiert, hätten Sie einfach gemacht, was man von jedem, der mit anderen zusammen lebt erwartet, nämlich Rücksichtnahme. Mit diesem Makel müssen Sie leben. Richter

Die Stiche in den Rücken könnten auch, in kürzester Zeit, seitlich als Abwehr gegen einen Angriff ausgeführt worden sei. Allein die Möglichkeit, dass der 43–Jährige mit der Eisenstange auf den anderen losgegangen sein könnte, würde Notwehr rechtfertigen. Und schließlich konnte in der Beweisaufnahme beim Notruf des Angeklagten vom Tatort der Satz „Dann ist er auf mich los“ herausgehört werden.

Auslegung zugunsten des Angeklagten

Wenn die Kampflage und der Zeitpunkt der Stiche nicht bekannt sei, müsse zugunsten des Angeklagten ausgelegt werden, zitierte Böhm den BGH. Man müsse demnach von einem Angriff auf den Angeklagten ausgehen, der noch nicht beendet war, bevor die tödlichen Stiche erfolgt sind, wobei der Angegriffene anfänglich versucht hätte, sich milder zur Wehr zu setzen. Es sei ein rechtskonformes Ergebnis, das aber auch die Richter nicht befriedige, weil der tatsächliche Sachverhalt in der Verhandlung nicht aufgeklärt werden könne.

Moralisch in der Verantwortung

Letztlich kenne nur der Angeklagte die Wahrheit. „Moralisch sind Sie verantwortlich, da hilft auch kein Freispruch“, wandte sich Böhm an den 38–Jährigen. „Es wäre alles nicht passiert, hätten Sie einfach gemacht, was man von jedem, der mit anderen zusammen lebt erwartet, nämlich Rücksichtnahme. Mit diesem Makel müssen Sie leben.“

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Staatsanwaltschaft und Nebenkläger haben noch das Rechtsmittel der Revision.