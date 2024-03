Tischtennis-Event in der Ertinger Kulturhalle

In der Ertinger Kulturhalle steh am kommenden Sonntag, 24. März, der Tischtennissport an erster Stelle. Ab elf Uhr beginnen die Vereinsmeisterschaften der Abteilung Ertingen. Parallel dazu findet wieder das beliebte Jedermannturnier statt. Nicht zu vergessen das schon legendäre Highlight: Der „Brettle-Cup“, der um 14 Uhr beginnt. Zu diesem TT-Event sind alle eingeladen, die gerne an der grünen Platte spielen. Tischtennis-Schläger und Bälle werden dazu gestellt. Sportbekleidung und Turnschuhe, sowie ein Vesper-Brettle müssen selbst mitgebracht werden.