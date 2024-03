Sitzungstag in Ertingen

Gleich zweimal wird in Ertingen am Montag, 11. März, der Sitzungssaal im Rathaus belegt: Um 18.45 Uhr trifft sich der Bau- und Umweltausschuss, um über zwei Baugesuche zu beraten. Schon eine Viertelstunde später, um 19 Uhr, kommt dann der Gemeinderat zusammen. Er hat unter anderem folgende Punkte auf der Tagesordnung: Die Aufstellung des Bebauungsplans „Sondergebiet Klosterweg“ in Binzwangen, Ganztagesbetreuung in Grundschulen, Vergabe der Bauplätze „Hinter den Gärten II“ in Erisdorf sowie der Breitbandausbau in der Gemeinde.