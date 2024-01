Schwimmer der DLRG Ertingen starten mit vier Grad ins neue Jahr

Einem eiskalten Brauch zufolge wagten sich eine mutige Schwimmerin und acht Schwimmer der DLRG Ertingen am Mittwoch in den Badesee der Schwarzachtalseen in Ertingen. Bei fünf Grad Lufttemperatur, dazu wehte ein eiskalter Wind, gingen die Lebensretter bei vier Grad Wassertemperatur ins kühle Nass (Foto: Georg Kliebhan). Ein Rettungstaucher war dabei und sorgte für die Absicherung. Nach knapp fünf Minuten war der Spaß vorbei und die Eisbader wärmten sich bei Glühwein und heißen Würstchen. Die DLRG bietet aktuell einen Erste-Hilfe-Kurs an. Die Kursgebühr beträgt 35 Euro. Anmeldung und weitere Infos gibt es im Internet unter www.ertingen.dlrg.de oder per Mail unter [email protected].