Zwischen Ertingen und Herbertingen ist am Donnerstagmorgen, gegen 7 Uhr, ein schwerer Verkehrsunfall passiert. Laut ersten Informationen der Polizei stießen im Begegnungsverkehr drei Fahrzeuge auf der B 311 zusammen.

Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall gegen 7.05 Uhr. Ein 52-Jähriger war mit seinem 5er-BMW auf der B311 bei Ertingen in Richtung Riedlingen unterwegs. Der Mann geriet aus unbekannter Ursache nach rechts ins Bankett. Beim Gegenlenken verlor er die Kontrolle über sein Auto.

Dabei geriet er in den Gegenverkehr, wo er mit der rechten Fahrzeugseite frontal mit einem entgegenkommenden VW Polo zusammenstieß.

Ein nachfolgender 23-jähriger Fahrer eines 1er-BMW konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und stieß mit seinem Auto in das Heck des VW Polo. Bei dem Unfall erlitten beide BMW-Fahrer leichte Verletzungen.

Polo-Fahrerin schwer verletzt

Die 39-jährige Fahrerin des VW Polo erlitt schwere Verletzungen. Rettungskräfte brachten sie in eine Klinik. Lebensgefahr bestand nicht. Abschlepper bargen die total beschädigten Fahrzeuge. Die Verkehrspolizei Laupheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Den Schaden am 5er-BMW schätzt die Polizei auf 10.000 Euro, am VW auf 6.000 Euro sowie am 1er-BMW auf etwa 4.000 Euro.

Die Feuerwehr Ertingen war mit mehreren Fahrzeugen und 17 Personen im Einsatz. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Bundesstraße bis etwa 9.30 Uhr komplett gesperrt werden.