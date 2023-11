„s’ Weihnachtsmärktle“ in Ertingen am 26. November

Am kommenden Sonntag, 26. November, ist es wieder soweit: In der Ertinger Seniorenwohnanlage findet das traditionelle „’s Weihnachtsmärktle“ statt. Von 11 bis 17 Uhr bieten regionale Aussteller viel Selbstgemachtes und Selbstgebasteltes, Geschenke und eine große Auswahl an Kunsthandwerk. Die Gelegenheit, um sich für den Advent und die Weihnachtszeit damit einzudecken. Auf die Besucher warten auch selbstgebacken Kuchen, deren Erlös zugunsten der Ertinger Afrika-Hilfe verwendet wird. Weiter passt zu den frisch gebackenen Waffeln auch Glühwein und Punsch und war es deftiger will, der kann sich auch den warmen Leberkäse munden lassen.