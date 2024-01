Rund 250 Teilnehmer bei Kurs der Skizunft

Die Skizunft Ertingen hat auch in diesem Jahr mit ihrem Ski- und Snowboardkurs an den ersten beiden Januarwochenenden rund 250 Kursteilnehmer für den Wintersport begeistert. Dies teilt die Skizunft mit.

Bei besten Pistenbedingungen und kräftigem Schneefall kamen am ersten Kurstag in Berwang alle Alters- und Leistungsklassen auf ihre Kosten. In kleinen Kursgruppen vermittelten mehr als 40 Übungsleiterinnen und Übungsleiter ihr Wissen an die neugierigen Kursteilnehmerinnen und -teilnehmer und gaben Tipps zur Verbesserung des persönlichen Fahrkönnens. Mittags sorgte das vereinseigene Cateringteam fürs Essen und für gute Musik.

Nach dem ersten Tag machten sich die drei vollen Busse sowie zahlreiche Selbstfahrer auf die Heimreise, die aufgrund starken Schneefalls und schwierigen Straßenbedingungen zu einer Geduldsprobe für alle Beteiligten wurde. Die in diesem Jahr erstmals zum Einsatz kommende Whats-App-Community zur Kommunikation mit den Teilnehmern erwies sich in dieser Situation als Erfolg. Aufgrund der sehr späten Rückkehr in Ertingen musste der zweite Skikurstag im Hinblick auf die Lenkzeiten der Busfahrer sowie die schlechte Wettervorhersage für den Folgetag schweren Herzens abgesagt werden.

Von diesem Rückschlag ließen sich jedoch weder Teilnehmer noch Übungsleiter entmutigen, und so startete das zweite Kurswochenende in Jungholz bei strahlendem Sonnenschein mit jeder Menge Elan und umso größerer Motivation. Bei schönem Wetter wurde das bereits Erlernte vertieft und die Pisten von Klein und Groß unsicher gemacht.

Am Sonntag stellten beim Abschlussrennen schließlich Anfänger und Fortgeschrittene ihr Können unter Beweis. Das krönende Ende bildete bei bester Stimmung der Abschlussabend mit Siegerehrungssause in der Kulturhalle in Ertingen. Gemeinsam freut sich die SZE nun darauf, bei den anstehenden Tagesausfahrten nach Warth, Mellau und Ischgl sowohl auf neue als auch auf bekannte Gesichter zu treffen.

Weitere Veranstaltungen der Skizunft: Ausfahrt Team 7 – Mission Warth am 17. Februar, Kombiausfahrt mit dem TSV Sigmaringendorf nach Mellau am 24. Februar, Saisonabschluss und Après-Ski in Ischgl am 16. März. Weitere Infos und Anmeldung unter www.skizunft-tsvertingen.de