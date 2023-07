Pflegeheim Ertingen lädt zum Sommerfest ein

Der Förderverein des Altenpflegeheims St. Georg und das Personal der Pflegestätte lädt zum traditionellen Sommerfest in Ertingen ein. Los geht es am Sonntag, 23. Juli, um 11 Uhr mit dem Frühschoppen.

Wie in all den Jahren, kümmern sich viele Helferinnen und Helfer um die Besucher und sorgen dafür, dass sich sowohl Heimbewohner, als auch die Gäste im Garten des Seniorenpflegeheims St. Georg wohlfühlen. Der Erlös der Veranstaltung kommt dem Förderverein zugute, der sich das ganze Jahr über im Pflegeheim einbringt. „Wir hoffen natürlich, dass heuer wieder viele Besucher am Sonntag den Weg zu uns finden und dass wir dann ein schönes Fest gemeinsam haben werden“, sagte der Leiter von St. Georg, Stefan Bühler.

Das Jugendorchester des Musikvereins Ertingen unter der Leitung von Jürgen Märkle und Josef Paul unterhält die Festgäste. Aber auch die Heimbewohner wollen sich aktiv am Sommerfest beteiligen. Und so tritt die Gymnastikgruppe mit einer Vorführung auf. In bewährter Manier werden sich die Männer der Feuerwehr Ertingen um das Grillgut kümmern, wozu die hauseigene Küche wieder ein buntes Salatbuffet beisteuern wird. Am Nachmittag gibt es selbstgebackenen Kuchen zum Kaffee und gegen Abend wird wieder ein schmackhaftes Vesper angeboten.

An einem Stand im Foyer des Hauses verkaufen die Bewohnerinnen und Bewohner sämtliche Produkte zum Verkauf an. Die Bewohner stricken, häkeln und basteln hierfür seit Wochen. „Es wäre natürlich nett, wenn die tollen Produkte, die unsere Seniorinnen und Senioren geschaffen haben, auch Abnehmer finden würden“, sagte Heimleiter Stefan Bühler. Er und auch das ganze Betreuungspersonal würden sich riesig freuen, wenn die Bevölkerung am Sonntag in den herrlichen Garten des Pflegeheims kommt, um gemeinsam ein paar nette Stunden miteinander zu erleben.