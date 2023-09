Ökumenischer Glaubenskurs „Stufen des Lebens“

Die katholische und evangelische Kirchengemeinde Ertingen lädt zum Glaubenskurs „Stufen des Lebens“ ein. Dieser ist vergleichbar mit einem Religionsunterricht für Erwachsene. Er ermutigt, auf der Grundlage biblischer Texte Glauben und Leben neu in Beziehung zu bringen. Der Fokus liegt auf dem Neuen Testament. Bibelkenntnisse werden dabei nicht vorausgesetzt. Die Leitung übernehmen Veronika Gotterbarm und Antonie Mack.

Es werden zwei Kurse parallel zu verschiedenen Zeiten im Gerhard–Berner–Haus in Ertingen angeboten. Der erste beginnt am Montag, 18. September, um 19.30 Uhr. Der zweite startet am Dienstag, 19. September, um 8.30 Uhr. Die Kurs umfassen jeweils vier in sich abgeschlossene Einheiten von je zwei Stunden wöchentlich. Um eine Anmeldung (Telefon 07371/6474) wird gebeten.