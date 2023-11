Narrenzunft Gloggasäger Ertingen feiert Jubiläum

Zum 60-jährigen Bestehen lädt die Narrenzunft Gloggasäger aus Ertingen vom 26. bis 28. Januar in die Daiberhauptstadt ein. Höhepunkt ist dabei natürlich der Jubiläumsumzug mit 32 Zünften, Musik- und Guggenmusiken sowie Fanfarenzügen. Die Vorbereitungen auf das große, fasnächtliche Highlight in Ertingen laufen auf Hochtouren, denn die Organisation verlangt von Zunftmeister Alexander Jovanovic und seinem ganzen Team einiges ab. „Wir sind aber im Plan und die Aufgaben sind verteilt, so dass wir zu unserem Jubiläums-Narrentreffen bestens gerüstet sein werden“, ist sich der Narrenchef sicher.

Als Gründungsmitglied des Verbandes der Freien oberschwäbischen Narrenzünfte im Jahr 1969 und Gründungsmitglied der Gabelzünfte zusammen mit Bad Buchgau, Heudorf und Dürmentingen im Jahr 1966, ist es für die Ertinger Narrenzunft eine tolle Ausgangsposition, für den Narrensprung viele bekannte und befreundete Zünfte als Gäste begrüßen zu dürfen. Natürlich werden auch Gruppen und Vereine aus der näheren Umgebung eingeladen, die zu den Gloggasägern ebenfalls freundschaftliche Beziehungen pflegen. „Mit dem Umzugsweg müssen wir noch schauen, wie er durch den Ort im Detail verläuft“, so der Zunftmeister, von Behördenseite aus soll die Binzwanger Straße nicht gesperrt werden, so dass ein anderer Weg gesucht werden muß. „Die Fasnetsgirlanden im Ort werden aber den Umzugsweg für unsere Besucher zeigen und wir freuen uns heute schon auf viele Zuschauer“, so Alexander Jovanovic.

Doch neben dem Jubiläums- und Gabelumzug bieten die Ertinger noch weitere Programmhöhepunkte auf, so dass es sich auf jeden Fall lohnt, einen Besuch vom 26. bis 28. Januar bei der Jubiläumszunft abzustatten. Hoch her geht es sicher zum Auftakt der Festivitäten am Freitag, 26. Januar. Im Festzelt steigt die Daiberhexen-Partynacht, bei der DJ Beats auflegen wird. Am Samstag, 27. Januar, findet um 17.30 Uhr ein Ökumenischer Gottesdienst in der St. Georg-Kirche statt, der musikalisch vom Chor „Dream & Harmonie“ umrahmt wird. Närrisch geht es dann um 18.30 Uhr weiter. Die Gabelzünfte übernehmen dann das Kommando und setzen in der Ortsmitte den Narrenbaum. Danach geht es dann um 20 Uhr Richtung Ertinger Kulturhalle. Hier werden Brauchtumsveranstaltungen zu sehen sein. Passend zum Anlass. „Wir wollen einfach mit Stolz auf 60 Jahre gelebte Tradition zurückblicken und gemeinsam ein tolles Jubiläum feiern“, so Zunftmeister Alexander Jovanovic. Anschließend wird DJ Tropicana für die richtige Stimmungsmusik sorgen. Parallel zu dieser Brauchtumsveranstaltung findet ab 20 Uhr die Partynacht im Zelt mit DJ Beats statt. Am Sonntag, 28. Januar, werden ab 9.30 Uhr die teilnehmenden Narrenzünfte in der Kulturhalle beim Zunftmeisterempfang ihre Aufwartung machen. Dann natürlich das Highlight des großen Jubiläums- und Gabeltreffens. Punkt 13.30 Uhr startet der große Narrensprung durch den Ort. Ziel ist dann die Kulturhalle. Hier, wie auch im ganzen Ort und im Festzelt, ist nach dem Umzug närrisches Treiben angesagt.