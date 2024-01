Lock feiert und ehrt langjährige Mitarbeiter

Die Firma Lock in Ertingen blickt auf ein herausforderndes, aber erfolgreiches Jahr zurück. Der Gewinn des Ludwig-Erhard-Preises in Silber und des Drei-Liter PiT Exzellenzpreises waren Höhepunkte im Geschäftsjahr. Im Rahmen der Weihnachtsfeier wurden zudem langjährige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geehrt: Paul Buck für 40 Jahre Betriebszugehörigkeit, Thomas Paul, Christian Seng und Manfred Bausch für 25 Jahre Betriebszugehörigkeit sowie Jessica Widmann und Christine Steinhauser für zehn Jahre. Die Geschäftsführer Jeannette und Frank Lock bedankten sich bei all ihren Mitarbeitenden für die klasse Leistung und die Bereitschaft den Weg der Veränderung gemeinsam zu gestalten.