Kriminalkomödie als Volltreffer

Mit dem amourösen Kriminalstück „Das Geld ist im Eimer“ hat die Theatergruppe der Kolpingsfamilie Ertingen ins Schwarze getroffen. Hauptsächlich drehte sich das Lustspiel um einen Bankeinbruch im Ort und eine Liebesgeschichte fand nach „Omas Aufklärung“ und einer „Erpressung“ ihr Happy End. Obwohl relativ „neue Gesichter“ zum siebenköpfigen Theater-Ensemble zählten, verstand es Regisseurin Ruth Munding, alle Rollen entsprechend zu besetzen. Ob „Neulinge“ oder „alte Hasen“: Die Laienschauspieler zogen alle Register und lieferten eine bravouröse Leistung ab. Sie versprühten Spielfreude, waren textsicher, ihre Pointen saßen. Am Schluss hatte sich die Frage von Theaterleiter Oliver Weigand erübrigt, ob es dem Publikum gefallen hat, denn der lang anhaltende Applaus sprach für sich.

„Wo hon i bloß des Geld her, des do in der Stuba liegt“, fragte sich nach durchzechter Nacht Bauer Alfons Riebele (Johannes Eisele, der wie geschaffen war für diese Rolle). Da passte die schwerhörige Oma und Mutter von Alfons Riebele gar nicht ins Konzept. Sie war ein Störenfried und tauchte flugs immer dann auf, wenn sie am wenigsten gefragt war (eine Paraderolle für Carolin Höninger).

Nun war guter Rat teuer, vor allem, weil die „reiche Beute“ vor Ehefrau Waltraud Riebele, der strengen Chefin des Hofs (Hannah Renz, die die misstrauische Ehefrau glänzend verkörperte) in Sicherheit gebracht werden musste. Nicht so einfach, denn sie kannte ihren „Pappenheimer“ und roch Lunte, dass irgendwas im Haus nicht stimmt. Wie gut, dass sie mit „Dorfratschn“ und Freundin Hildegard Zopfler eine Vertrauensperson an ihrer Seite hatte. Diese wusste, dass in der Ertinger Bank 80.000 Euro gestohlen wurden und dem Täter zwei Zähne fehlen. Doch sie war für andere lästig am Hof, denn immer dann, wenn vermutlich Neues zu erfahren war, tauchte sie immer pünktlich auf. Selbstbewusst, schnippisch und natürlich „allwissend“, das war für Julia Hänsch in dieser Rolle „ein Fressen“.

Dann eine ungeahnte Wendung: Oma ohne Brille hielt das Geld für Altpapier und wollte daraus Briketts machen. „Selig, die nicht scharf sehen. Ihnen wird die Sicht sein“, so ihr Motto. Aber dann gingen sich die Spezln Alfons Riebele und Bertram Guggenmoser (Stefan Klekler, wie gewohnt als Routinier eine tolle Besetzung), der ebenfalls vom Geld was abhaben wollte, an die Gurgel, als sie den leeren Koffer sahen.

Nun war guter Rat teuer. Wie der Oma das Geld wieder abluchsen? Blitzidee von Alfons: Mit dem Telefonbuch in der Hand schickte er Oma in die „Sondermesse“, um sie aus der Schusslinie zu nehmen. Wieder zurück, bearbeitet sie erst einmal den „Bankräuber“ Werner Ziegler (Michael Schirmer) mit dem Besen, in der Meinung, er habe das Geld gestohlen. Doch der war von der anderen „Fraktion“, er war Polizist und für die Aufklärung des Falles befasst. Zufällig war er aber auch der Freund von Ulrike, der Tochter von Alfons und Waltraud Riebele. Ulrike beichtete der Oma, dass sie ihn heiraten wolle. Da schlug die Stunde der Seniorin: Aufklärung wie anno dazumal und völlig ländisch, wo man dem Gockel zuschauen kann, wenn sich zwei lieben.

„Besser hätt's nicht kommen können, meine Tochter schleift einen Bittel an, der den Einbruch aufklären soll.“ Für den Bauern des Guten zu viel. Doch dann lenkten die zwei „Helden“ Alfons und Bertram mit einem anonymen Anruf den Verdacht auf jemanden, den man kürzlich 30 Kilometer entfernt gesehen hatte. Clever, wie sich herausstellte, denn wenn man anonym bleiben will, sollte man besser seinen Namen nicht nennen.

Die Lage wird ernst, denn Dorfratsche Hildegard Zopfler verkündet lauthals in der Stube, dass das Geld wieder da sei und der Einbrecher geschnappt wurde. Für die zwei Strategen wird die Luft dünn. Dazu muss Alfons erst „bluten“, denn seine Tochter Ulrike und Kripomann Werner Ziegler wollen ja heiraten (die Youngster Jana Ocker und Michael Schirmer spielten das Liebespaar überzeugend). Was das mit dem Geldraub zu tun hat und ob die zwei „Helden“ wieder aus dem Schlamassel rauskommen, sollte man sich ansehen, denn manchmal „kommt es anders, als man denkt“.

Souffleuse war in bewährter Manier Franziska Gulde und für die Maske zeichneten Bettina Heinzelmann, Martin Spohn und Sabrina Gotterbarm verantwortlich. Gespielt wird erneut am Freitag, 5. und Samstag, 6. Januar, jeweils 19.30 Uhr, in der Ertinger Kulturhalle.