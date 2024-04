Kolpingsfamilie Ertingen lädt zur Betriebsbesichtigung ein

Die Kolpingsfamilie Ertingen lädt für Freitag, 5. April, zu einer Betriebsbesichtigung bei der Firma Fensterle ein. Treffpunkt ist um 15 Uhr in der Schwarzachstraße 14. Alle Kolpingsmitglieder und Interessenten sind dazu eingeladen. Um Anmeldung wird gebeten bis Mittwoch, 3. April, per Mail an [email protected] oder telefonisch unter der Nummer 0176/43605840.