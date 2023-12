Das Engagement der Afrika-Gruppe aus den Reihen der Kolpingsfamilie Ertingen in Tansania ist wohl einmalig in seiner Art. Zum einen werden mit Spenden Projekte hauptsächlich um die Missionsstation in Kifungilo unterstützt und zum andern startet alle zwei Jahre ein Arbeitstrupp, um vor Ort selbst aktiv Arbeiten auszuführen und Hilfe mannigfacher Art zu leisten. Dies natürlich mit finanzieller Unterstützung durch die Aktion „Helfen bringt Freude“ der Schwäbische Zeitung und Spendengeldern der Kolpingsfamilie Ertingen.

Das ganze Jahr über in Kontakt

Aus kleinen Anfängen heraus hat sich das Projekt „Hilfe zur Selbsthilfe“ in Tansania nach umfänglichen Bauarbeiten an der Schule auf die Ausbildung von Jugendlichen als Schreiner und Metallarbeiter konzentriert. Die jungen Einheimischen sollen so selbst einmal in der Lage sein, sich und ihre Familien ernähren zu können.

„Ich bin das ganze Jahr über in Kontakt mit Schwester Jacintha, der Leiterin der Missionsstation mit Mädcheninternat“, erzählt Richard Neubrand, Verantwortlicher für die Afrika-Hilfe in der Kolpingsfamilie. So wisse er immer, was für Probleme und Sorgen die Schwestern haben und für was die finanziellen Hilfen aus dem Oberschwäbischen vor Ort eingesetzt und verwendet werden.

Problem mit der Nahrungsmittel-Knappheit

Doch in diesen Tagen erreichte Richard Neubrand ein Schreiben der Ordensschwester, das die derzeitige Lage der Bevölkerung in Tansania beschreibt.

Zusammen mit der Regenzeit habe man ein großes Problem mit der Nahrungsmittel-Knappheit unter der eh schon armen Bevölkerung. Dies rühre auch von den gestiegenen Lebensmittelpreisen her. Täglich stehen hungernde Menschen vor der Tür der Missionsstation und betteln um Nahrungsmittel, die sie dringend benötigen. „Ich gebe ihnen täglich Brot und Tee und, wenn sie nachmittags kommen, Essen. Für Familien geben wir Maismehl, Mais und einige Bohnen“, berichtet Schwester Jacintha. Zu Weihnachten möchte man gerne Reis, Speiseöl, Zucker. Bohnen, Maismehl und Waschseife den Armen schenken.

Das Wenige geben, was möglich ist

„Mein Problem ist manchmal, dass ich kein Essen habe, das ich geben kann. Oft gebe ich einen Teil der Speisen von den Lehrlingen der Ausbildungswerkstatt. So teilen sie das Wenige miteinander“, sagt Schwester Jacintha. Eine schwierige Situation, da der Orden keine finanziellen Mittel und Möglichkeiten hat, hier dauerhaft den Menschen Hilfe gewähren zu können, vielmehr müssen die Schwestern vor Ort selber schauen, wie sie zurecht kommen.

„Keine einfache Lebenssituation für die armen und bedürftigen Menschen. Da kann man den Schwestern nur danken, dass sie das Wenige geben, was möglich ist. Wir müssen einmal schauen, ob wir hier auch einen finanziellen Beitrag leisten können“, sagt Richard Neubrand. Aktuell werden dringend zwei 5000-Liter-Tanks auf der Missionsstation benötigt. In ihnen will man das Regenwasser auffangen, das vom Dach der Werkstatt bisher im Boden versickert. So kann für Dürreperioden doch etwas Nutz- und Brauchwasser gebunkert werden, auf das man zurückgreifen kann. Beim Besuch des Arbeitsteams der Kolpingsfamilie Ertingen in Tansania im Jahr 2022/23 wurde das Gästehaus aus den 50ger Jahren neu eingedeckt, wobei die Schreinerlehrlinge hier kräftig mithalfen.

Unterstützung durch die Spendenaktion

Beim Ausbau der Lehrlingswerkstatt, bei der das Team aus Ertingen und Umgebung kräftig mitgebaut und auch mit Maschinen ausgestattet hat, bietet sich für Jugendliche aus der Umgebung von Kifungilo die Chance, hier den Beruf des Schreiners oder Metallarbeiters zu erlernen. Dies aber nur mit der Unterstützung durch die Spendenaktion der Schwäbischen Zeitung und der Hilfe der Kolpingsfamilie Ertingen. 24 Lehrlinge werden derzeit von zwei Ausbildungsmeistern unterrichtet, wobei sieben Auszubildende im Frühjahr ihre Lehre abgeschlossen haben. Für einen Ausbildungsplatz müssen die Lehrlinge 250 Euro pro Jahr selbst aufwenden. Dafür bekommen sie ein Mittagessen sowie Kleidung. Viel Geld, das von der überwiegend armen Bevölkerung kaum aufzubringen ist. Die Gehälter der beiden Lehrmeister werden durch die SZ-Spendenaktion bezahlt, so dass der Fortbestand der Lehrlingswerkstatt gewährleistet ist.

Werkstatt muss sich selber tragen

Das größte Problem stellen derzeit aber der Absatz und die Nachfrage nach Möbeln oder Metallarbeiten dar. Bisher konnten Schulen in der Umgebung von Kifungilo mit Stühlen,Tischen und anderem Mobiliar aus der Schreinerwerkstatt beliefert werden. Die finanzielle Lage in Tansania ist derzeit aber nicht einfach und die Bevölkerung hat schlichtweg wenig Mittel, sich mit Produkten aus der Werkstatt einzudecken. Auch die Missionsstation kann hier der Werkstatt nicht unter die Arme greifen. Ganz klar die Ansage des Mutterhauses in Europa, dass keine finanzielle Unterstützung möglich ist und die Werkstatt sich selber tragen muss.

Obwohl die Schule mit der Werkstatt nichts zu tun hat, kümmert sich die Leiterin des Mädcheninternats, Schwester Jacintha, nun um die Vermarktung der Produkte aus der Lehrlingswerkstatt. Unter ihrer Leitung sollen Verkauf und Produktion über ihren Tisch gehen. Zehn Kilometer entfernt wurde daher eine Anlaufstation für potenzielle Kunden eingerichtet, die Waren aus der Lehrlingswerkstatt erwerben wollen. „Erst, wenn ein Auftrag eingeht, werden wir in Produktion gehen“, so Schwester Jacintha. Dies ist ein weiterer Schritt in Richtung zur „Hilfe für Selbsthilfe“. Doch ohne Unterstützung durch die SZ-Aktion und vonseiten der Ertinger Kolpingsfamilie kann sich die Werkstatt derzeit noch nicht selber tragen.

Vorfreude auf den nächsten Besuch

„Auf jeden Fall werden wir im Jahr 2024/25 mit einem Team nach Tansania starten“, kündigt Richard Neubrand an. Für ihn ist klar, dass auch in Zukunft die Arbeitseinsätze der freiwilligen Helfer aus Ertingen und Umgebung weitergeführt werden. „Wir müssen uns ein Bild machen, wie zum Beispiel der Strom aus der Photovoltaikanlage weiter genutzt werden kann, wie wir neue Möglichkeiten schaffen können, dass die Selbstversorgung weiter voranschreitet, wie zum Beispiel mit einer Hühnerzucht.“ Weiter gilt die Aufmerksamkeit baulichen Maßnahmen, die dringend in Angriff genommen werden müssen. „Wir freuen uns jetzt schon, wenn wir in Kifungilo angekommen sind und mit einem lächelnden ,Karibuni' empfangen werden“, blickt der Chef der Afrika-Gruppe voraus. Und dass sie in Tansania willkommen sind, steht für alle Helfer vor Ort fest, denn dafür opfern sie gerne ihren Urlaub und bezahlen den Flug auf den schwarzen Kontinent aus der eigenen Tasche.