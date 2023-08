Das Straßenamt informiert über Kanalarbeiten im Einmündungsbereich der K 7553 und der L 278 in Binzwangen Der Landkreis Biberach verlegt, wie es in der Pressemitteilung weiter heißt, im Einmündungsbereich der K 7553/Waldhauser Straße und der L 278/Kreuztaler Straße einen neuen Entwässerungskanal. Die Bauarbeiten beginnen am Montag, 11. September, und dauern voraussichtlich bis 20. Oktober. In dieser Zeit wird die Kreisstraße K 7553 voll gesperrt. Die Bauarbeiten auf der L 278 fi den mit halbseitiger Sperrung statt. Die großräumige Umleitung wird in beide Richtungen über Binzwangen — Andelfingen — Altheim ausgeschildert.

Das Straßenamt und die ausführende Firma sind bestrebt, die Arbeiten zügig auszuführen und die Behinderungen für alle Verkehrsteilnehmer so gering wie möglich zu halten, heißt es in der Mitteilung des Landratsamts abschließend.