Judo-Anfängerkurs für Kinder und Jugendlich beim TSV Ertingen

Die Judoabteilung des TSV Ertingen bietet einen neuen Anfängerkurs für Kinder ab sieben Jahren und Jugendliche an. Der Kurs beginnt am Dienstag, 27. Februar, 18 bis 19.30 Uhr, im Mehrzweckraum der Kultur- und Sporthalle Ertingen. Bei dem Anfängerkurs werden sowohl die Falltechniken als auch bestimmte Stand- und Haltetechniken gelehrt, heißt es in der Mitteilung der TSV-Judoka. Koordination und Kondition sowie Körperbeherrschung, Gleichgewicht und Rücksichtnahme auf den Gegner/Partner sind nur einige der grundlegenden Ziele des Judo, die in diesem Kurs vermittelt werden sollen. Mitzubringen sind bequeme Sportkleidung (T-Shirt oder Pulli, Lange Sporthose), Hausschuhe oder Ähnliches sowie ein Getränk (Wasser). Nähere Infosgibt es unter Telefon 07371/44166. Interssierte könnten an zwei oder drei Trainingsabenden reinschnuppern, um zu sehen, ob es ihnen Spaß macht, schreibt die Judoabteilung.