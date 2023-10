Gemeinderat Ertingen berät über Fachkräftemangel

Der Ertinger Gemeinderat tritt am Montag, 16. Oktober, zu einer öffentlichen Sitzung zusammen. Start der Sitzung ist um 19 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses Ertingen. Unter anderem werden in der Sitzung verdiente Blutspender geehrt. Zudem wird unter Tagesordnungspunkt fünf ein geplantes Nasslager der Forst-BW auf der Gemarkung Ertingen vorgestellt. Unter Tagesordnungspunkt sechs diskutiert das Gremium über den aktuell herrschenden Fachkräftemangel im Bereich der frühkindlichen Bildung und Betreuung und damit einhergehende Auswirkungen auf die Arbeit in den örtlichen Kindertagesstätten. Unter Tagesordnungspunkt neun stellt die Narrenzunft Gloggasänger einen Antrag für die Bezuschussung des Zunftmeisterempfangs am 28. Januar 2024.