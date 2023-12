Gemeinderat erteilt Auftrag für Starkregengefahrenkarte

In der Gemeinderatssitzung am 20. Dezember wurde zusammen mit dem Stuttgarter Ingenieurbüro Winkler und Partner die Hochwasserthematik im Zuge des Starkregenereignisses im Jahr 2021 erläutert. Danach wurde ein Förderantrag beim Land Baden-Württemberg zur Erstellung einer Starkregengefahrenkarte und einer Flussgebietsuntersuchung für den Ertinger Bach gestellt. Der Förderantrag mit zuwendungsfähigen Aufwendungen in Höhe von 92.000 Euro wurde nun vom Regierungspräsidium Tübingen mit einem Fördersatz von 70 Prozent und somit mit einem Zuschussbetrag von 64.600 Euro bewilligt. Der Gemeinderat hat daher nun dem Stuttgarter Büro Winkler und Partner den Auftrag für die Erstellung der Starkregengefahrenkarte Ertingen und die Flußgebietsuntersuchung für den Ertinger Bach erteilt.