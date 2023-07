Gemeinde rechnet mit bis zu 2000 Festmetern Sturmholz

Der unlängst über das Land gezogene Sturm hat in der Gemeinde Ertingen und auch im Gemeindewald nicht unerhebliche Schäden hinterlassen. Dafür waren insgesamt zehn Mitarbeiter des Bauhofs und die Waldarbeiter mit den Aufräumarbeiten beschäftigt, so Bürgermeister Jürgen Köhler. Schätzungen gehen davon aus, dass mit etwa 2000 Festmetern Sturmholz gerechnet werden muss.

Die Mitarbeiter des Bauhofs und die Forstarbeiter waren zusammen mit zwei Vollerntern beschäftigt umgestürzte Bäume, abgerissene Äste, Sturmschäden an Dächern im Ort zu beseitigen und wieder in Ordnung zu bringen. Besonders betroffen von umgestürzten Bäumen war der ganze Bereich um die Schwarzachtalseen und entlang der Schwarzach. Seit vergangener Woche sind die gemeindeeigenen Waldarbeiter wieder im Ertinger Forst, um die Wege zu räumen.

Revierleiter Armin Schlegel gab der Verwaltung eine erste Einschätzung über die Sturmschäden im Gemeindewald ab. Demnach ist am Trauf im „Erhartswinkel“ der größte Schaden mit etwa 250 Festmeter Wurf– und Bruchholz entstanden. Bei der restlichen Fläche, die vom Sturm heimgesucht wurde, handelt es sich meist um kleine Nester. Dazu kommen Einzelwürfe und abgebrochene Wipfel, immer wieder auch Nester mit mehreren Hängern und auch Schäden in jüngeren Beständen. „Die Gesamtmenge schätzen wir etwa auf 1500 bis 2000 Festmeter“, so Bürgermeister Köhler. Derzeit laufe die Aufarbeitung des Sturmholzes auf vollen Touren.

Revierleiter Armin Schlegel informierte Bürgermeister Jürgen Köhler auch darüber, dass das Kreisforstamt wünscht, dass jeder Revierleiter im Herbst eine offene Waldführung anbietet. Diese ist für Ertingen am Donnerstag, 28. September, um 18 Uhr geplant. Treffpunkt am Parkplatz Wundertanne. Der eigentliche Waldtag mit Bürgern aus der Gemeinde, will Revierleiter Armin Schlegel erst im kommenden Frühjahr durchführen.