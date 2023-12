Ertinger Unternehmen Lock GmbH unter den „Winnern“

Das Ertinger Unternehmen Lock GmbH hat beim Wettbewerb Allianz Industrie 4.0 Baden-Württemberg erfolgreich abgeschnitten. Ziel des Wettbewerbs war es, der rasanten Weiterentwicklung im Bereich Digitalisierung Rechnung zu tragen. Dazu traten 27 Firmen und Unternehmen in zwei Kategorien an, um mit ihren präsentierten Lösungen zu versuchen, vor allem im internationalen Wettbewerb agil und wirtschaftlich erfolgreich zu sein.

Die Lock GmbH aus Ertingen wurde bei diesem Wettbewerb für ihre neue Benutzeroberfläche ausgezeichnet, die zusammen mit der LF Consult GmbH entwickelt wurde. Aus den Händen von Wirtschaftsministerien Nicole Hoffmeister-Kraut durften Produktionsleiter Joachim Wiedergrün von Lock GmbH und Pit Löllmann von der LF Consult GmbH die Auszeichnung für ihren „Zentralen Daten-Hub für die Digitalisierung des Auftrags-Abwicklungs-Prozesses“ in Empfang nehmen.

In der Unternehmensbeschreibung anlässlich der Teilnahme am Allianz Industrie 4.0 Award Baden-Württemberg wird siw Lock GmbH Ertingen als Unternehmen beschrieben, das sich einen Namen in der Branche gemacht hat. „Es ist bekannt für die Herstellung von robusten, selbsthemmenden, qualitativ hochwertigen Hand- und Elektroantrieben und Steuerungen für Garten- und Stallbauanwendungen.“ Ferner wird der Firma beschieden, dass sie zunehmend mit ihrem Portfolio auch industrielle Bereiche erobere, insbesondere mit Lösungen für Hebe- und Verstellaufgaben. „Der Wettbewerb Industrie 4.0 Award 2023 will auch den Mittelstand bei der Digitalisierung unterstützen, um neue Technologien und neue Lösungen sinnvoll einsetzen zu können“, so Produktionsleiter Joachim Wiedergrün.

Für das Ertinger Unternehmen ging es darum, eine neue Benutzeroberfläche zu entwickeln, die als zentraler Datenhub für das Produktionsmanagement dient. „Dabei haben wir es zusammen mit der LF Const geschafft, dass wir von einer Benutzeroberfläche alle Daten und Informationen abrufen können, das so als zentraler Datenhub dem Produktmanagement dient“, so Wiedergrün. Bisher mussten Daten über den Auftrag, Zeichnungen oder Maschinendaten zusammengetragen werden, was nun alles zentral über die digitale Web-Arbeitsoberfläche abgerufen werden kann.

Bei der Entwicklung dieser Benutzeroberfläche standen Produktionsleiter Joachim Wiedergrün mit Jörg Heckenberger und Andreas Mayer zwei qualifizierte Mitarbeiter zur Seite. Dazu noch die Kompetenz und Erfahrung der LF Consult. Es war ein längerer Prozess, an dem viele Team-Treffen, Arbeitsbesprechungen und Entwicklungsprozesse vorausgingen, wo auch die Verbesserung des Fehlerquoten-Managements eine Rolle spielte. „Am Schluss haben wir es nun gemeinsam geschafft: Durch die Implementierung einer zentralen, digitalen Web-Arbeitsoberfläche für unsere Mitarbeiter, können alle relevanten Informationen zu Kunden- und Fertigungsaufträgen aus verschiedenen Satellitensystemen zusammengeführt und abgerufen werden und somit wird der gesamte Prozess der Auftragsentwicklung digitalisiert“, so Produktionsleiter Joachim Wiedergrün. „Grob gesagt, wird vom Dateneingang bis zur Auslieferung auf dem Lastwagen kann nun alles leicht von einer Benutzeroberfläche abgerufen und verfolgt werden kann.“ Der „Lohn“ für diese Neuerung war die Auszeichnung in der Kategorie „Winner“.

„Natürlich hat sich auch die Geschäftsleitung über die Auszeichnung gefreut. Die Digitalisierung der Geschäftsprozesse ist wichtiger denn je und unsere Lösung dient auch der Wettbewerbsfähigkeit“, so Joachim Wiedergrün von der Lock GmbH Ertingen.