Ertinger radeln von der Ablach an die Donau

Der Schwäbische Albverein, Ortsgruppe Ertingen, radelt am Sonntag, 13. August, von der Ablach an die Donau. Gäste sind zur Tour eingeladen.

Angeboten werden eine lange Tour mit 80 Kilometern und eine verkürzte Tour ab Ennetach mit 60 Kilometern. Treffpunkt für Alle ist bis 9.30 Uhr die Kultur– und Sporthalle in Ertingen. Hier starten die Langtourer. Die Radler der verkürzten Tour verladen hier ihre Räder zur Fahrt nach Ennetach, Parkplatz beim Nudel–Buck.

Ab dort geht es gemeinsam „auf große Fahrt“, vorbei an den Zielfinger Seen nach Menningen. Von Menningen radeln die Teilnehmer über etwa drei Kilometer hoch nach Engelswies und von dort weiter nach Dietfurt. Auf dem Donauradweg erreichen die Radler wieder Ennetach und zur Abschlusseinkehr das Zollhaus in Herbertingen. Neben erwünschtem Helm und einem vollen Akku ist im Rucksack außer dem Vesper für die Rast eine Sitzunterlage mitzuführen. Bei der Anmeldung zur Tour bei Karl Rothmund, Telefon 07371/5591, bis Freitag 11. August, ist anzugeben, wer die Lang– oder Kurzstrecke radelt, wer Transportkapazität anbietet und wessen Rad verladen werden soll.