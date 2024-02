Ertinger Landfrauen bieten Qi Gong-Kurse an

„Mobil und voller Energie in den Frühling starten“, lautet das Motto des Landfrauensprengels Ertingen, was mit Qi Gong erreicht werden soll. Die Lebensenergie (Qi) wird mit der chinesischen Meditations-, Konzentrations- und Bewegungsübung (Qi Gong) harmonisiert und stärkt Körper und Geist. Man lernt das Qi bewusst zu lenken, wodurch man Vitalität, Gesundheit und innere Ruhe im Körper erzeugen kann. Der Start für die Kurse ist am Montag, 19. Februar, um 18.30 Uhr in der Gemeindehalle Neufra sowie am Dienstag, 20. Februar, um 19 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in Erisdorf. Anmeldung bei Gunda Buck, Telefon 07371/6194, und Raimunda Echsle, Telefon 07371/129314.