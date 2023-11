Ertinger Gemeinderat tagt am 20. November

Der Gemeinderat Ertingen tagt am Montag, 20. November, 19 Uhr, im Raum der Begegnung in Binzwangen. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die Weiterentwicklung des Seniorenzentrums St. Georg, Vorstellung eines möglichen Biberprojekts am Soppenbach, die Anschaffung von zwei Mannschaftstransportwagen (MTW), die Jahresabschlüsse 2021 des Wasserwerks Ertingen und der Energieversorgung Ertingen sowie die interkommunale Abrechnung der Feuerwehreinsätze zwischen den Gemeinden Ertingen und Herbertingen.