Ertingen erhält Fördergelder für Breitbandausbau

Erfreut zeigte sich Bürgermeister Jürgen Köhler in der Gemeinderatssitzung darüber, dass die Gemeinde Ertingen Fördergelder vom Land Baden-Württemberg erhält. Dies fördert den Breitbandausbau nach dem Wirtschaftlichkeits-Lückenmodell und hieraus erhält Ertingen 1,44 Millionen Euro. Somit können im kommenden Jahr die letzten Gebäudeanschlüsse an außenliegenden Gehöften, den Gewerbegebieten Nord I, II und III und beim Gewerbegebiet in Binzwangen durchgeführt werden. Dies ist umso erfreulicher, da diese Häuser und Gebiete beim damaligen Ausbau zur „Modellgemeinde Ertingen“ nicht an das so wichtige Glasfasernetz angeschlossen werden konnten.