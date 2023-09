Die SG Ertingen/Binzwangen hat in der Fußball–Bezirksliga am Sonntag den zweiten Sieg im zweiten Spiel in dieser Saison eingefahren. Dem Dreier in Bad Schussenried am vergangenen Wochenende folgte am Sonntag ein ungefährdeter 2:0–Sieg gegen den FC Ostrach.

„In der ersten Halbzeit müssen wir abgezockter spielen, eigentlich mit 2:0 führen, in der zweiten Halbzeit haben wir es dann sehr gut gemacht“, sagte Ertingen/Binzwangens Spielertrainer Steffen Maurer nach der Partie. „Besonders gefreut hat mich der Treffer von Lukas Renz, der heute sein erstes Tor bei den Aktiven erzielt hat“, lobte Maurer den Youngster. „Klar haben wir jetzt zwei Siege in zwei Spielen, aber wir haben noch nichts erreicht, sollte hier einer glauben, dass wir eine Spitzenmannschaft sind. Da müssen wir auf dem Boden bleiben“, ermahnte er seine Mannschaft. „Wir haben derzeit auch personell eine tolle Situation, ich habe vier, fünf Leute auf der Bank, die alle fit sind, die ich alle bringen kann.“

Rothmund verletzt sich schwer

Ostrach Trainer Andreas Pulz musste nach wie vor gleich auf mehrere Leistungsträger verzichten: Thomas Löffler (Schulter, spielt in diesem Jahr wohl nicht mehr), Luke Ender, Rene Zimmermann fehlten, Andreas Zimmermann meldete sich am Vormittag krank ab und zu allem Überfluss verletzte sich kurz nach Spielbeginn Daniel Rothmund und musste nach fünf Minuten raus. Für ihn kam Nikolai Münsch. „Seit eineinhalb Jahren ist das hier wie verhext“, fluchte Abteilungsleiter Raphael Vetter. Trainer Andreas Pulz war aber vielmehr frustriert über die Leistung, die seine Mannschaft (nicht) abgerufen hatte. „Das war für mich 90 Minuten enttäuschend“, sagte Pulz nach der Partie. „Ich will die vielen Verletzten und Kranken nicht als Ausrede gelten lassen. Wir müssen in der Bezirksliga halt auch den Kampf annehmen und Laufbereitschaft zeigen.“

Beide lassen Chancen liegen

In den ersten 30 Minuten tat sich recht wenig an diesem Nachmittag in Ertingen. Ostrach konnte nicht so richtig, Ertingen/Binzwangen spielte geduldig. Die ersten beiden Chancen hatte der Gastgeber, doch einmal warf sich FCO–Schlussmann Pialudis in einen Abschluss von Laurin Birkhofer (31.), einmal setzte Benedikt Hecht einen Kopfball zu hoch an (35.), auf der Gegenseite rettete Torhüter Jens Huber zweimal nach Schüssen aus spitzem Winkel gegen Guglielmo (38.) und Senn (40.).

Renz trifft zur Führung

Nach dem Wiederanpfiff hebelte Ertingen/Binzwangen die Abwehr der Gäste immer wieder mit langen Bällen über die rechte Angriffsseite aus, überlief mehrfach Louis Eberle, kam in den Rücken der Abwehr oder nutzte Fehler im Aufbau der Ostracher, vor allem von Landes, Rambacher und Münsch im Zentrum. Florian Binder nach Flanke von Birkhofer traf Binder einen Kopfball nicht richtig, dann bediente Birkhofer steil Lukas Renz nach einem erneuten Ostracher Fehler im Aufbau — 1:0 (56.).

Birkhofer setzt den Schlusspunkt

Im Gegenzug die beste Ostracher Chance. Schöb, der einzige spielerische Lichtblick im FCO–Spiel, schickte Guglielmo über halbrechts, der auf Senn flankte, doch der scheiterte an Huber. Im Gegenzug fiel das 2:0. Wieder verpasste es der FC Ostrach, eine Situation sauber zu klären, Christian Jäggle flankte auf Laurin Birkhofer, der Münsch entwischte und aus kurzer Distanz traf — 2:0 (71.). Mayer und Johannes Jäggle hatten dann noch das 3:0 auf dem Fuß, doch Pialudis vereitelte die Doppelchance (90.).