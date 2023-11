Einrichtung eines „Nasslagers“ geht in die nächste Runde

Im vergangenen Februar ist dem Gemeinderat Ertingen von der Forst BW die Einrichtung und Notwendigkeit eines Holz-Nasslagers am Standort Ertingen unterbreitet worden. Dies soll auf einem Grundstück im Gewann Ölschwang errichtet werden, das sich im Besitz des Landes befindet. Die Zufahrt war damals im Süden über die Albert-Einstein-Straße vorgesehen, was der Gemeinderat ablehnte. Gemeinsam wurde dann eine neue Zuwegung erarbeitet, die nun dem Gemeinderat und auch beim Bürgerforum durch die Forst BW vorgestellt wurde. Darin soll die Anlieferung des Holzes von Norden her erfolgen. Dies auch mit einer Überquerung der B 311 über die Brücke bei Erisdorf. Einwände gegen diese Zuwegung und auch die Gegenargumente vonseiten des Flugsportvereins sowie von Landwirten werden von der Forst BW nochmals untersucht und voraussichtlich Ende des Jahres soll eine Entscheidung über den Standort des Nasslagers fallen.

Das geplante Nasslager soll vor allem bei Sturmschäden und Käferholzbefall zur Einlagerung dienen. Hinzu kommt, dass im Wald auch nicht mehr gespritzt werden soll. Die vorgesehene Maximalmenge von ein zu lagerndem Holz wird mit etwa 50.0000 Kubikmetern angegeben, was aber nur bei Extremfällen zum Tragen kommen soll. In der Regel geht man von rund 20.000 Kubikmeter Holz aus. Es soll also kein ständiger Lagerplatz für Holz werden, sondern nur für Extremfälle. Hierbei könnte die Gemeinde Ertingen, gegen Kostenersatz, selber bis zu 10.000 Kubikmeter lagern, um zum Beispiel so auch einem Preisverfall bei großen Mengen an Sturm- und Käferholz zu entgehen.

Die am Verfahren beteiligten Behörden gehen von einem genehmigungsfähigen Vorhaben aus und auch das Wasserwirtschaftsamt hat auch wegen der Wasserentnahme aus der Schwarzach und der PFC-Problematik keine Bedenken gegen das Vorhaben. Die Genehmigung dieses Vorhabens hängt mit einer Befristung von 20 Jahren zusammen und die geplante Bauweise macht es möglich, danach einen Rückbau des Nasslagers als auch der Zuwegung durchzuführen.

In der Gemeinderatssitzung wurden von privater Seite vor allem die Zuwegung und hier speziell über das Brückenbauwerk bei Erisdorf in Frage gestellt. Eine schriftliche Stellungnahme gegen den vorgesehenen Standort legte die Modellflugsportgruppe Ertingen in der Gemeinderatssitzung als auch in der Bürgerversammlung vor. Hier wurden die Beeinträchtigungen des Flugverkehrs plausibel dargelegt. Dabei wurde auch unterstrichen, dass durch die starken Beeinträchtigungen durch das Nasslager die Existenz des Vereins auf dem Spiel steht.

In Zusammenarbeit mit dem Flugsportverein, Bürgermeister Jürgen Köhler und Felix Groß von der Forst BW wurden dann Lösungsansätze ausgearbeitet. Hierbei wurde dem Forstmann ein Lösungsvorschlag unterbreitet, in dem ein Flächentausch vorgeschlagen wird. Das heißt, östlich von dem geplanten Standort sollen gleich große Flächen aus dem Eigentum der Gemeinde getauscht werden. Bei der Bürgerversammlung meldeten Landwirte Bedenken gegen die Fahrstrecke über die gemeindeeigenen Wege von Norden her an. Soll sollte nach ihrer Meinung die Zu- und Abfuhr über die Landstraße Ertingen-Binzwangen und dann über die Albert-Einstein-Straße erfolgen. „Hier hätten wir vor allem eine Engstelle beim Bahnübergang und diese Variante lehnte der Gemeinderat schon im Februar ab“, so Bürgermeister Köhler.

Die gemeindeeigenen Wege für die Zufahrt von Norden her werden auf Kosten der Forst BW entsprechend ertüchtigt. Dabei ist es jederzeit möglich, die auf Sand-Wasser gebundenen Wege zurück zu bauen. Von der Bürgerversammlung und auch aus der Gemeinderatssitzung entsprungene Lösungsvorschläge und Anregungen werden nun von der Forst BW geprüft. Bis Ende des Jahres soll dann im Gemeinderat nochmals über die Vorschläge der Forst BW beraten und auch Beschluss gefasst werden.