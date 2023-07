Ein weißer Schwan ziehet den Kahn ...

Es passte einfach alles perfekt zusammen, als der Musikverein Ertingen am vergangenen Freitagabend im Rahmen der Seekonzerte an den Schwarzachtalseen auftrat: Traumhaftes Wetter, viele Besucher, hervorragende Blasmusik und beste Stimmung unter den vielen Zuhörern. Doch Ertingen wäre nicht Ertingen, wenn bei einem solchen Auftritt nicht etwas über die Bühne gehen würde, was man so noch nicht gesehen hat. Und dabei schossen sie buchstäblich den Vogel (Schwan) ab, der unauffällig auf dem See auftauchte und dann zum Mitsingen animierte.

Neu war natürlich auch der Auftrittsort für Dirigent Bernd Ott, der das Orchester erst in diesem Jahr übernommen hat und selbst „etwas weiter weg vom Wasser“ wohnt. Doch der Reihe nach. Bevor die Kapelle den ersten Ton spielte, war es Uli Ocker, der sich um das erwartungsvolle Publikum kümmerte. Seine Sprüche und Witze haben Kult und gehören einfach zum Ertinger Musikverein, was gleich für eine lockere Stimmung am See sorgte. „Ma ka vo mir it alles glauba, aber aweng isch schau ebbes dra, was i sag“, so seine Selbsteinschätzung. Dass es kein Unheil war, dass das Büble über ein Lebkuchenherz bieselte, denn: „D'r Opa brockat jo ei“. Und auch die Karriere als Mitarbeiter der Zeitung war nicht von langer Dauer, denn der Bildtitel von einem Vor–Ort–Stalleinsatz „Kretschmann mit Schweinen“ kam nicht besonders an. Doch seine Hauptaufgabe an diesem Abend war es aber, die vielen Zuhörer auf eine musikalische Reise mitzunehmen, die Bernd Ott und sein Orchester in allen Facetten bot.

Ob traditionelle Blasmusik mit Polkas und Märschen oder auch im Bereich der Schlager– und Unterhaltungsmusik, es wurde nichts ausgelassen. Das kompakte Orchester hatte aber noch viel mehr zu bieten. So vor allem die tollen Soli der verschiedenen Register, die dafür viel Beifall ernteten. Und dann tat sich noch eine weitere Sparte an diesem Abend auf. Mehrere Gesangsformationen trugen zur Unterhaltung bei. Aber auch die Cheerleader–Mädchen des Musikvereins kamen mal wieder zu ihrem Auftritt.

Doch dann traute man seinen Augen nicht. Vom Anlegesteg der DLRG–Ortsgruppe her schob sich ein stattlicher „Schwan“ in Richtung Terrasse auf die Musikkapelle zu. Dieser war mit einem Schlauchboot verbunden, das zwei junge Musikanten per Ruder über den See steuerten. Ganz wichtig dabei natürlich die junge „Fischerin“ im Heck des Kahns. Da gab es kein Halten mehr. Bernd Ott stimmte schnell das Lied von der Fischerin am Bodensee an und alle Gäste sangen dabei kräftig mit. Ein gelungener Gag — typisch für Ertingen. Auf jeden Fall hatte sich das Orchester unter der Leitung von Bernd Ott viel Beifall für seinen brillanten Auftritt verdient. Gut zu sehen und zu hören auch, dass sich hier offensichtlich zwei gefunden haben, die sich verstehen: Dirigent Bernd Ott und die Musikerinnen und Musiker des Musikvereins Ertingen.