DRK ruft zur Blutspende am 1. März in Ertingen auf

Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) ruft zur Blutspende am Freitag, 1. März, in Ertingen auf. Gespendet werden kann von 14.30 bis 19.30 Uhr in der Ertinger Kulturhalle. Täglich würden allein in Baden-Württemberg und Hessen mehr als 2700 Blutspenden benötigt, heißt es in der Pressemitteilung des DRK. Patientinnen und Patienten aller Altersklassen seien auf eine kontinuierliche und lückenlose Versorgung angewiesen. Vielen Menschen werde erst bewusst, wie wichtig eine Blutspende ist, wenn sie selbst oder ihr näheres Umfeld durch einen Unfall oder eine Erkrankung unmittelbar auf Blut angewiesen seien, so das DRK weiter. Eine Möglichkeit, Blut zu spenden, gibt es am 1. März in Ertingen. Blutspendertermin können online reserviert werden unter www.blutspende.de/termine. Weitere Informationen zum Thema gibt es online auf www.blutspende.de oder unter der Rufnummer 0800/1194911.