Dollhofchor singt in der St.-Georg-Kirche in Ertingen

Der Dollhofchor umrahmt die von Pfarrer Michael Storck zelebrierte heilige Messe am Samstag, 4. November, um 18 Uhr in der St.-Georg-Kirche. Gesungen werden Lieder in deutscher, lateinischer und slawischer Sprache. Zum Abschluss der Messe erklingt der Segensgruß der Ostkirche „Der Herr möge uns bewahren noch auf viele Jahre“ (Mnogaja Jeta). Der Dollhofchor besteht aus circa 20 Sängern aus der näheren Umgebung und wurde im April 1988 anlässlich des 60. Geburtstags von Karl Hofmann aus Binzwangen auf dem Dollhof bei Hundersingen gegründet. Der Chor sang das erste Mal bei der Versammlung der Blutreitergruppen in der Basilika in Weingarten, die mit einer heiligen Messe beginnt. Der Auftritt am Ostermontag ist seither ein fester Bestandteil des Dollhofchors, schon 34 Mal sang er in der Basilika. Weitere Auftritte waren in der Bussenkirche und in Kirchen der umliegenden Gemeinden. Der Auftritt in Ertingen ist auch ein Dank an die Gemeinde für die Bereitstellung des Probelokals im Rathaus.