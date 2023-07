Ertingen

Die erste Hürde erfolgreich übersprungen

Ertingen / Lesedauer: 3 min

Rektor Markus Geiselhart überreichte feierlich in der Kulturhalle in Ertingen 20 Neuntklässlern ihr Hauptschulabschlusszeugnis, sowie 36 Schüler das Realschulabschlusszeugnis. 14 Schüler schlossen die 10. Klasse mit dem Versetzungszeugnis des Gymnasiums ab. (Foto: MBG )

Mitte Juli ging für 72 Schülerinnen und Schüler die Schulzeit an der Michel–Buck–Gemeinschaftsschule zu Ende. Rektor Markus Geiselhart überreichte feierlich in der Kulturhalle in Ertingen 20 Neuntklässlern ihr Hauptschulabschlusszeugnis, sowie 36 Schüler das Realschulabschlusszeugnis.

Veröffentlicht: 31.07.2023, 10:32 Von: sz