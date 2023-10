Christian Knaub: Dreimal Platz zwei

Lars Jäggle und Christian Knaub (TSV Ertingen) haben an der Bezirksmeisterschaft im Tischtennis in Schwendi teilgenommen. Sie starteten als jüngerer Jahrgang in der U15-Konkurrenz.

Lars Jäggle konnte in der Gruppenphase zwei Spiele gewinnen und unterlag in einem Spiel nur knapp mit 13:11 im Entscheidungssatz seinem Gegner. So qualifizierte er sich als Gruppenzweiter fürs Achtelfinale. Christian Knaub hielt sich in der Gruppenphase komplett schadlos und qualifizierte sich mit einer 3:0-Bilanz für die K.o.-Spiele im Einzelwettbewerb.

Im Achtelfinale konnte Lars Jäggle nach guter Leistung in 3:0-Sätzen gegen seinen Kontrahenten aus Bad Saulgau ins Viertelfinale einziehen. Im Viertelfinale wartete dann allerdings mit Adrian Kling aus Rot an der Rot, der Favorit und mit Abstand stärkste Spieler der U15-Konkurrenz. Jäggle schied aus.

Währenddessen spielte Christian Knaub sich weiter souverän durch die K.o.-Phase und zog, auch gegen starke Spieler, ohne Satzverlust ins Finale des Einzelwettbewerbs ein. In diesem traf Christian dann auf den Turnierfavoriten Adrian Kling. Adrian Kling, der als 14-Jähriger schon in der Männer-Landesliga aufschlägt, ließ auch Christian Knaub keine Chance und krönte sich seinerseits ohne Satzverlust zum U15-Bezirksmeister.

In der Doppelkonkurrenz zogen Jäggle/Knaub durch drei Siege souverän ins Finale ein. In diesem gab es für Lars Jäggle/Christian Knaub ein Wiedersehen mit Adrian Kling und dessen Doppelpartner David Keller (Laubach). Beim 6:11, 5:11 und 8:11 zeigten Jäggle/Knaub eine gute Leistung, mussten den Gegnern aber gratulieren.

Mit seiner Partnerin aus Ringschnait trat Christian Knaub auch im Mixed-Doppel in der U15 an. Mit einem 3:1-Sieg im Viertelfinale und einem 3:0-Erfolg qualifizierten sich beide fürs Finale.

In diesem wartete erneut Adrian Kling ‐ mit seiner Mixed-Partnerin. Den ersten und dritten Satz gewannen Anna Föhr/Christian Knaub, mussten aber jeweils den Ausgleich hinnehmen. Im Entscheidungssatz siegten Brehm/Kling etwas glücklich mit 12:10. Ein weiterer zweiter Platz stand für Christian Knaub am Ende.