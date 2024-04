Gegen 17.15 Uhr war der 24-Jährige mit seinem Motorrad auf der B311 bei Ertingen unterwegs. An einer Tankstelle in der Rudolf-Diesel-Straße hielt er an und parkte sein Kraftrad. Plötzlich stieg ein 40-Jähriger aus einem Auto und ging auf den 24-Jährigen zu. Dann schlug der Autofahrer dem Biker mit der Faust durch das Visier gegen den Kopf. Der erlitt dadurch eine Platzwunde am Auge. Zur Klärung der anhaltenden Streitigkeiten wurde die Polizei Riedlingen verständigt.

Den ersten Erkenntnissen zufolge sollen wohl beide Beteiligten zuvor hintereinander auf der Bundesstraße gefahren sein. Dabei ärgerte sich der Autofahrer über die Fahrweise des vorausfahrenden Bikers. Denn der soll angeblich bei erlaubten 70 km/h zu schnell gefahren sein. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Körperverletzung aufgenommen.