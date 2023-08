Erstes EM–Podest für Marco Laure

Die letzten beiden Läufe der diesjährigen Trial–EM fanden in der Nähe von Göteborg in Schweden statt. Marco Laure vom AMC Biberach war nach den Läufen in Norwegen hoch motiviert — sein Ziel war es, endlich aufs Podest zu fahren.

Nachdem die Pause zwischen den EM–Läufen für Erholung genutzt wurde, war Marco ausgeruht und fit für die letzten Läufe. Die Sektionen waren alles Natursektionen mit enorm viel Gripp. Beim Lauf am Samstag verlief die erste Runde sehr gut, das Podest war in Reichweite. In der zweiten Runde jedoch ging Marco dann gleich in zwei Sektionen hintereinander das Motorrad aus. Zum Glück reichte die Zeit für eine Vergaserreinigung, aber die beiden Fünfer warfen ihn punktemäßig zurück und er verfehlte das Podest knapp um nur drei Punkte. Über den vierten Platz freute Marco sich dennoch, zeigte es doch, dass er auf dem richtigen Weg war.

Am Samstagabend wurde das Motorrad gründlich überarbeitet, so dass Marco mit einem top gewarteten Motorrad am Sonntag an den Start gehen konnte — die Sache mit dem Motor–Aus–Fünfer sollte sich nicht wiederholen können und auch sonst dürfte es kein technisches Problem geben! Marco fuhr dann auch sehr konzentriert und konnte fast alles nullen. Einzig seine Körpergröße führte in der vorletzten Sektion in beiden Runden zu einer Fünf — die Beine waren zu kurz, um sich aus der Situation mit Füßen zu retten. Marco fuhr zwei hervorragende konstante Runden mit jeweils 10 Punkten und wurde mit deutlichem Abstand Dritter. Das Podest krönte seine erste Saison in der EM und er freut sich jetzt schon auf die EM 2024.