Erster Platz bei Landeswettbewerb

Am Samstag, 14. Oktober, fanden in Filderstadt wieder der jährliche Landeswettbewerb für junge Akkordeonspielerinnen und -spieler statt. Rund 80 Wettbewerbsbeiträge hatte die mit namhaften Akkordeonisten besetzte Jury zu bewerten. Mit unter den Teilnehmern war auch die 14-jährige Akkordeonistin Madita Kathan aus Mietingen, die in der Altersgruppe 4 ihr Können unter Beweis stellte. Das fünfzehn minütige Programm enthielt Stücke von Jürgen Löchter, Adolf Götz und ein Stück ihres Akkordeon Lehrers Joachim Hayd, von dem sie seit dem sechsten Lebensjahr an der Musikschule Hayd unterrichtet wird.

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.