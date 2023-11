Erste, Zweite und Vierte sichern sich Punkte

Die vier Mannschaften der SG Dornstadt/Laupheim sind am Wochenende 11./12. November mit Heimspielen in den dritten Spieltag gestartet.

Die erste Mannschaft setzte sich im Mittagspiel gegen den ASV Bellenberg in der Verbandsliga ,,Südwürttemberg‘‘ mit einem 6:2-Sieg durch. Am Abendspiel traf das Team auf den PSV Reutlingen. Mit zwei Drei-Satz-Siegen im 1. HE und im 2. HE holte sich das Team den 5:3-Sieg.

Auch die zweite Mannschaft der SG konnte den Spieltag in der Landesliga ,,Zollern/Alb-Donau‘‘ erfolgreich gestalten. Nach dem 5:3-Sieg gegen den PSV Reutlingen II nutze die Mannschaft diese Motivation und gewann das Abendspiel gegen den VfL Sindelfingen ebenfalls mit 5:3.

Punktlos in der laufenden Saison startete die dritte Mannschaft im Mittagspiel gegen den VfL Sindelfingen in der Landesliga ,,Zollern/Alb-Donau‘‘. Hier musste das Team eine bittere 0:8-Niederlage einstecken. Auch im Abendspiel gegen den PSV Reutlingen II lief es nicht rund. Mit einem 2:6-Endstand mussten sie sich geschlagen geben.

Besser jedoch lief es für die vierte Mannschaft. Mit einem erfolgreichen 8:0-Sieg gegen den TV Meßkirch II in der Bezirksliga ,,Donau/Oberschwaben‘‘ begegnete die SG IV im Abendspiel auf den TV Meßkirch. Die Begegnung war ausgeglichen. Die Partie endete mit einem leistungsgerechten 4:4-Unentschieden.

Der nächste Spieltag der SG findet am Samstag, 25. November, in der Laupheimer Rottum-Halle statt. Alle vier Mannschaften freuen sich auf jeden Zuschauer und Unterstützer. Der Eintritt ist kostenlos und für Kaffee und Kuchen ist natürlich gesorgt.