Erste Punkte für Volleyballer des TSV Laupheim

Am vergangenen Wochenende starteten die aktiven Mannschaften des TSV Laupheim Volleyball in die Saison. Den Anfang machten die Damen 1 des TSV in den eigenen Hallen gegen den TSV Ravensburg und den TSV Langenau. In beiden Spielen gewannen die Laupheimerinnen die ersten beiden Sätze mit hervorragender Annahme und starken Angriffen sowie taktisch klugen Spielzügen. Jeweils im dritten Satz konnten die Damen nicht an die Leistung in den vorherigen Sätzen anknüpfen. Auch in den jeweils weiteren Sätze zeigte sich eine ausgewechselte Mannschaft mit wenig Motivation und dadurch mehr Eigenfehlern. Beide Spielen gingen somit mit 2:3 an die Gegnerinnen des TSB Ravensburg und des TSV Langenau.

Am Sonntag, 8. Oktober, zeigten dann die Damen 2 des TSV Laupheim ihr Können Zuhause. Gespielt wurde gegen den VfB Ulm 3 und den VC Baustetten 3. Im ersten Spiel starteten die Laupheimerinnen zögerlich, konnten dann aber vor allem mit starken Aufschlägen punkten und gewannen das Spiel mit 3:1 gegen die Gegnerinnen aus Baustetten. Das Spiel gegen den VfB Ulm 3 begann auf einem hohen Niveau. Obwohl der erste Satz an die Gegnerinnen ging, zeigten die TSVlerinnen eine beeindruckende Leistung. Im vierten Satz war es entscheidend, den Ausgleich zu erreichen, was durch verbesserte Aufschläge und eine solidere Abwehr gelang. Leider ging der fünfte Satz und das Spiel insgesamt an VfB Ulm 3.

Auswärts starteten die Herren gegen die SG Volley Alb/Brenztal 2. In den ersten beiden Sätzen verloren die Laupheimer knapp gegen die gegnerische Mannschaft. Den dritten Satz starteten die Herren wie ausgewechselt und konnten mit souveränen und starken Spielzügen die nächsten drei Sätze und somit das Spiel insgesamt mit 3:2 für sich entscheiden.

So gelang es allen Mannschaften am vergangenen Wochenende, sich wichtige Punkte für den Saisonauftakt zu sichern und den Zuschauern eine interessante Saison zuzusichern.