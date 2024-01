Waldkindergarten startet Spendenaufruf für Tiny-Haus

Der Waldkindergarten Hollerbusch in Erolzheim erscheint im neuen Gewand: nach einem alten Bauwagen, dient nun ein neues, kleines Tiny-Häuschen als Unterschlupf für die Waldkinder. Weshalb dieser Umzug nötig war und der Verein eine Spendenkampagne ins Leben gerufen hat.

Vor ungefähr 15 Jahren haben Eltern und Vereinsmitglieder auf Eigeninitiative für die Kinder des Waldkindergartens Hollerbusch in Erolzheim einen sogenannten „Bauwagen“ zusammen gezimmert und somit für Kinder und Erzieherinnen einen Rückzugsort geschaffen.

„Und auch wenn wir alle immer noch mächtig stolz darauf sind, mussten wir einsehen, dass solche Konstruktionen mit der Zeit marode werden“, sagt Franziskus Benedict, ehemaliger Vorsitzender des Vereins Erolzheimer Waldkindergarten Hollerbusch und jetziger „Spendensammler“.

17 Jahre ohne Strom

Der bisherige Bauwagen war aber nicht nur alt und marode, sondern auch relativ klein für die 20 Kinder, Erzieherinnen und Erzieher.

Alle waren sich einig, statt in den maroden Bauwagen zu investieren, sollte lieber etwas Neues her, das den heutigen Standards entspricht und länger hält.

„Ehrlich gesagt ist der Unterschlupf bei einem Waldkindergarten nur ein Schutzraum, mehr sollte es auch gar nicht sein“, erklärt Franziskus Benedict.

Denn man sei als Waldkindergarten nicht an Räumlichkeiten gebunden, aber bei schlechter Witterung mit Minus-Graden wäre es nicht schlecht, wenn man sich zeitweise aufwärmen könne.

Auch habe man nach etwa 17 Jahren das erste Mal Strom im Waldkindergarten, eine Neuerung, die vor allem die Erzieherinnen sehr schätzen.

„Der Kindergarten hat bisher vorgelebt, wie der Alltag auch ohne Strom bestritten werden kann, aber wenn beispielsweise Ärzte für die Untersuchungstermine der Kinder kamen und ihren Laptop anschließen wollten, musste man improvisieren“, erzählt Benedict.

Ein Tiny-Haus als Unterschlupf

Aus diesen Gründen steht seit Herbst 2023 ein „schönes, neues, kleines Haus namens Tiny“ im Waldkindergarten Hollerbusch.

Sowohl Kinder, Eltern auch Erzieherinnen finden das neue Häuschen wunderschön, aber bevor es an den Kauf ging, musste sich der Verein mit rund 40 Mitgliedern überlegen, wie sie die Kosten dieser Investition - etwa 110.000 Euro - decken können.

Letztendlich sei der Kauf des Tiny-Hauses erst durch den Zuschuss der Gemeinde Erolzheim möglich geworden, durch den 70 Prozent der Gesamtkosten beglichen werden konnten.

„Dennoch bleibt immer noch ein fünfstelliger Betrag übrig, den der kleine Verein irgendwie stemmen muss. Das ist nicht einfach, denn wie man sich gut vorstellen kann, sind die Vereinsmitglieder größtenteils die aktuellen Eltern der Waldkinder. Man hat also nicht hunderte Mitglieder oder langjährige Gönner, wie vielleicht ein Sport- oder Musikverein“, sagt Benedict und legt den Finger in die Wunde.

15.000 Euro fehlen dem Verein, um die Kosten zu decken, das nötige Mobiliar zu kaufen und offene Rechnungen zu begleichen.

Kindergarten startet Spendenaufruf

Deshalb hat der Verein eine Crowdfunding-Aktion gestartet und hofft auf Unterstützung. „Die Spendenaktion wurde vor Weihnachten ins Leben gerufen, doch noch sind wir von unserem Zielbetrag weit entfernt“, sagt der freiwillige Helfer.

Etwas Geld sei zwar schon zusammengekommen, aber nicht in dem Umfang, wie es nötig wäre, so Benedict. Daher hofft der Verein, auf hilfsbereite Menschen, die ihre Aktion unterstützen.

Auch die Rapunzel Stiftung, die sich weltweit für öko-soziale Initiativen und Bio-Landwirtschaft einsetzt, hat als Weihnachtsspende fünf naturpädagogische Einrichtungen im Allgäu und in Oberschwaben, darunter auch den Waldkindergarten Hollerbusch Erolzheim, mit je 1.500 Euro unterstützt.

„Vor allem in Zeiten, in denen immer mehr online stattfindet ist es so wertvoll, dass die Kinder draußen in der Natur spielerisch entdecken, forschen und gestalten können“, erläuterte Rosalie Dorn, Vorstandsmitglieder der Rapunzel Eine Welt Bio-Stiftung, die Entscheidung der Stiftung für die Weihnachtsspende.

„Und ich bin mir sicher, dass durch diesen intensiven Bezug zur Natur auch das Umweltbewusstsein gestärkt wird. Denn wer sich so viel in der Natur aufhält, hat eine ganz andere Motivation, diese auch zu schützen.“

Hier geht’s zur Spendenaktion: https://gf.me/v/c/mdcp/ein-tinywaldwagen-fur-die-hollerbusch-kids