Unter dem Motto „Engagement ist so bunt wie das Leben“ ist im Rathaus in Erolzheim derzeit eine Plakatausstellung zum Thema Ehrenamt zu sehen. Auf den farbenfroh gestalteten Plakaten stellen 21 freiwillig Engagierte aus dem Landkreis Biberach ihre Tätigkeit vor. Die Plakate geben einen Eindruck davon, wie vielfältig und bunt die Seniorenarbeit ist.

Zur Eröffnungsfeier hatte die Gemeinde Erolzheim gemeinsam mit dem Netzwerk Ehrenamt im Landkreis Biberach eingeladen. Bürgermeister Jochen Ackermann begrüßte die Gäste, unter denen sich auch einige „Models“ befanden, die ihre ehrenamtliche Tätigkeit auf den Plakaten vorstellen. Ackermann wies in seiner Rede auf den unschätzbaren Wert des freiwilligen Engagements hin, was er auch in seiner Gemeinde selbst erlebe. Er hoffe, dass sich viele Menschen die Ausstellung im Rathaus ansehen, welche die Vielfalt von freiwilligem Engagement in der Seniorenarbeit sehr schön aufzeige.

Für das Netzwerk Ehrenamt im Landkreis Biberach sprach Christian Walz zu den Gästen. Er ging besonders auf die Plakataktion ein, deren Ansatz es sei, dass ehrenamtlich Engagierte von sich selbst erzählen und so einen sehr individuellen Einblick in das jeweilige Ehrenamt geben. Engagement mache Spaß führte Walz aus, es sei sinnstiftend, ermögliche den Kontakt mit anderen und es könnten dadurch neue Erfahrungen in jedem Lebensalter gesammelt werden. Dies werde durch die persönlichen Eindrücke auf den Plakaten greifbar und Interessierte könnten so Anregungen erhalten, um selbst tätig zu werden.

Eine Broschüre ergänzt die Ausstellung und liegt im Rathaus in Erolzheim kostenlos zur Mitnahme aus. Im Heft sind alle 21 Plakate in Kleinformat abgebildet, mit allen Kontaktdaten zum jeweiligen Ehrenamt.

Die Ausstellung kann noch bis Donnerstag, 26. Oktober, zu den Öffnungszeiten des Rathauses besichtigt werden. Diese sind Montag, Dienstag, Mittwoch und Freitag von 8 bis 12 Uhr, sowie Montag von 14 bis 17 Uhr und Donnerstag von 14.30 bis 18 Uhr.