Quietschende Reifen und aufheulender Motor

Ein 29-jähriger Autofahrer ist der Polizei am Montag in Erolzheim durch seine Fahrweise aufgefallen. Wie die Polizei mitteilt, wurden die Beamten gegen 10 Uhr in der Leutkircher Straße auf den Opel-Fahrer aufmerksam, der nicht nur die Reifen des Autos quietschen und den Motor aufheulen ließ, sondern auch erheblich zu schnell in Richtung Daimlerstraße fuhr. Die Streife erkannte den Fahrer und notierte sich das Kennzeichen. Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf und trafen den 29-Jährigen wenig später zu Hause an. Die Beamten führten ein verkehrserzieherisches Gespräch mit dem Mann, der sein Fehlverhalten einsah. Auf den 29-Jährigen kommt eine Anzeige mit einem Bußgeld zu.