Memminger Autorin Heike Kahnert spricht beim Gesprächskreis

Der Gesprächskreis pflegende Angehörige Illertal von Caritas und Diakonie Biberach trifft sich am Mittwoch, 13. März, ab 14 Uhr im katholischen Gemeindehaus Erolzheim. Eingeladen zu dem Treffen sind alle, die ein Familienmitglied pflegen, gepflegt haben oder die Pflege auf sich zukommen sehen. Auch neue Teilnehmer und Interessierte sind willkommen.

Der im Jahresprogramm angekündigte Vortrag zum Thema Pflegeversicherung wird auf April verschoben. Am 13. März kommt nun die Memminger Autorin Heike Kahnert, die in ihrer Autobiografie „Hoffnung unterm Regenbogen“ die schwere Erkrankung ihrer großen Liebe Thomas bis hin zum endgültigen Abschied und ihre eigene, plötzliche Sehbehinderung verarbeitet. Obwohl ihr Glaube und ihr Vertrauen in Gott auf den Prüfstand gestellt wurden, verliert sie ihre Lebensfreude nicht, sondern macht Mut, die Herausforderungen des Lebens anzunehmen. Begleitet wird Heike Kahnert von der Trauerbegleiterin Susanne Nestel, die Passagen aus dem Buch vorliest, im Interview-Stil die Lebensstationen der Autorin beleuchtet und musikalisch umrahmt.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Nähere Infos auch zu weiteren Terminen des Gesprächskreises gibt es bei Irene Richter, Diakonie Biberach, Telefon 0174 5836736 oder Mail [email protected]