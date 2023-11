Erolzheim

Kirchberg und Erolzheim bekommen schnelles Internet

Erolzheim / Lesedauer: 3 min

In Erolzheim und Kirchberg wird ab kommendem Jahr Glasfaser verlegt, dazu haben sich genügend Eigentümer bereit erklärt. (Foto: Carsten Rehder/dpa )

Genug Haushalte haben sich an die NetCom BW gebunden. So kann das Unternehmen Highspeed–Internet in den Gemeinden samt Teilorten verlegen. Nachzügler haben noch Chancen.

Veröffentlicht: 24.11.2023, 08:22 Von: Karen Annemaier