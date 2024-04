Infos über Neuerungen in der Pflegeversicherung

Über Neuerungen in der Pflegeversicherung und Finanzierung der Pflege geht es beim Treffen des Gesprächskreises pflegende Angehörige Illertal von Caritas und Diakonie Biberach am Mittwoch, 10. April, ab 14 Uhr im katholischen Gemeindehaus Erolzheim. Nadine Maichle vom Pflegestützpunkt des Landkreises, Außenstelle Ochsenhausen, informiertüber ihre Tätigkeit im Pflegestützpunkt und über die Veränderungen, die seit Jahresbeginn in der Pflegeversicherung gelten. Außerdem gibt sie Hinweise, wie die Pflege zu Hause oder im Heim finanziert werden kann und steht für alle Fragen rund um die Leistungen der Pflegekassen zur Verfügung.Eingeladen zum Treffen sind alle, die ein Familienmitglied pflegen oder betreuen oder die Pflege auf sich zukommen sehen. Auch neue Teilnehmer und Interessierte sind willkommen. Eine Anmeldung zum Teffen ist nicht erforderlich. Nähere Infos auch zu weiteren Terminen des Gesprächskreises gibt es bei Irene Richter, Diakonie Biberach, Telefon 0174/5836736 oder Mail [email protected].