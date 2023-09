Helmut Gotschy liest in Edelbeuren aus seinem Krimi

Der Kulturausschuss der Gemeinde Erolzheim lädt am Samstag, 14. Oktober um 19 Uhr zu einer Lesung aus „Mord beim Donaufest“ mit Krimiautor Helmut Gotschy in das Dorfgemeinschaftshaus Edelbeuren ein. Der Eintritt erfolgt auf Spendenbasis.

In „Mord beim Donaufest“ stellt Helmut Gotschy sein beliebtes Ermittlungsteam vor seine bisher größte Herausforderung: Sie müssen inmitten von hunderttausenden Besuchern aus aller Welt einen grausamen Mörder finden, ohne dabei ganz Ulm in Panik zu versetzen. Das Opfer, ein kroatischer Gastronom, betrieb einen Stand auf dem Fest, bevor er brutal erstochen wurde. Schnell werden die Kommissare mit einer Vielzahl an Motiven konfrontiert, denn der Mann hatte Spielschulden, aber auch geschäftliche und ethnisch-motivierte Konflikte können nicht ausgeschlossen werden. Als dann auch noch die Tochter des Opfers verschwindet, begeben sich die Ermittler in große Gefahr, um eine weitere Tat zu verhindern.

Nach über drei Jahrzehnten erfolgreichen Musikinstrumentenbaus wechselte Helmut Gotschy zur Schriftstellerei. Neben seinen Kriminalromanen hat er ein Fachbuch über Instrumentenbau, zwei autobiografisch angelegte Romane und einen Kurzgeschichtenband veröffentlicht. Gotschy ist mit seinem vierten Schwaben-Krimi nun erneut ein packender Pageturner gelungen, dessen falsche Fährten und unerwartete Wendungen die Aufmerksamkeit bis zur letzten Seite fesseln.