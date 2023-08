Gesprächskreis besichtigt Tagespflege

Der Gesprächskreis pflegende Angehörige Illertal von Caritas und Diakonie Biberach fährt am Mittwoch, 13. September, zur Besichtigung der neuen Tagespflege im Willebold–Park an der Oberopfinger Straße in Berkheim.Abfahrt in Fahrgemeinschaften ist laut Vorschau um 14.10 Uhr am katholischen Gemeindehaus Erolzheim, Marktplatz 6.

Um 14.30 Uhr erhält die Gruppe eine Führung durch die Räumlichkeiten der Tagespflege, die im Juli anlässlich des Willebold–Fests feierlich eingeweiht wurde. Für den Rundgang und anschließende Fragen steht Franziska Valenta, Leiterin Teilstationäre Pflege des Betreibers Illersenio, bereit. Zur besseren Planung und Einteilung der Fahrgemeinschaften ist eine vorherige Anmeldung bis Freitag, 8. September, erforderlich bei Irene Richter, Diakonie Biberach, mobil 0174 5836736, Mail: [email protected]. Dort erhalten Interessierte auch Informationen zum neuen Halbjahresprogramm des Gesprächskreises.