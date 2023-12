Firma Kohler spendet 1000 Euro für Stiftung „Kinder in Not“

Die Firma Kohler natürlich einrichten aus Erolzheim unterstützt die Stiftung „Kinder in Not“ in der Region Biberach mit einer Spende von 1000 Euro. Dies teilt die Firma mit. Bei der diesjährigen Hausmesse hatte es den DIY-Floristik-Workshops mit Referentin Martina Niedermaier gegeben. Wie im Jahr zuvor stellte die Firma Kohler das Material kostenlos zur Verfügung, die Teilnehmerinnen wurden um einen Beitrag in Höhe der Materialkosten für die Spendenbox der Stiftung „Kinder in Not“ gebeten. Die Firma Kohler stockte das gesammelte Geld auf 1000 Euro auf.