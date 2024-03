Menschen, die ihre Lebensräume nach dem Energieflussprinzip einrichten und dadurch ihr Wohlempfinden verbessern wollen, sind bei Cornelia Schmid aus Erolzheim an richtiger Stelle. Schmid ist gelernte Chemielaborantin und Expertin für Feng Shui und berät Firmen als auch Privatpersonen bei der Einrichtung ihrer Wohn-, Arbeits- und Lebensräume.

Was ist Feng Shui?

Feng Shui ist eine traditionelle chinesische Lehre, die darauf abzielt, die Harmonie zwischen Menschen und ihrer Umgebung zu fördern. Wörtlich bedeutet Feng Shui „Wind und Wasser“ und bezieht sich auf die Idee, dass die Landschaft und die Umgebung bestimmte Energien oder „Qi“ (gesprochen: „Tschi“) enthalten, die das Wohlbefinden und den Erfolg beeinflussen können. Dabei spielen verschiedene Aspekte wie die Anordnung von Möbeln, die Auswahl von Farben und Materialien sowie die Berücksichtigung von natürlichen Elementen wie Licht und Luftzirkulation eine Rolle.

Ein Beispiel für eine Einrichtungsentscheidung bei einer Firma, die Cornelia Schmid beraten hat. Eine Moosecke als Begrünung für einen Büroraum. (Foto: ESS Kempfle )

Firmen, die ihre Beratung in Anspruch nehmen, hätten meist das Ziel, den Stresslevel ihrer Mitarbeiter zu reduzieren und etwas Gutes für sie zu tun, erklärt Schmid. So habe die Einrichtung zum Beispiel einen Einfluss auf die Konzentrationsfähigkeit oder Motivation.

Schreiende Babys durch Feng Shui beruhigen?

Privatpersonen kämen hingegen schon mit konkreteren Fragen, wie sie zum Beispiel das Kinderzimmer einrichten könnten, damit das Baby nicht mehr die ganze Nacht schreit. „Da hilft es manchmal schon das Bett an eine andere Position zu schieben. Babys und Kinder sind sehr sensibel für so etwas.“ Das Bett sollte nach dem Feng-Shui-Prinzip beispielsweise nicht auf der „Tür-Fenster-Linie“ stehen. Andere Kunden würden Cornelia Schmid bereits von Anfang an beim Hausbau mit einbeziehen. In solchen Fällen gibt sie Tipps, wie die Raumplanung aussehen könnte und führt sogenannte Störfeldanalysen und Spannungsmessungen durch. Selbst auf Radioaktivität messe sie für ihre Planung, da der Untergrund in Baden-Württemberg oft aus Granit bestehe und Radon (radioaktives Gas) ein Zerfallsprodukt des Gesteins ist. Unabhängig davon empfiehlt Schmid allen angehend Häuslebauern, ihren Keller strahlungssicher zu planen.

Das Wohnzimmer von Cornelia Schmid. Ihr Haus wurde bewusst nach Feng Shui eingerichtet und geplant. (Foto: Privat )

No-Gos der Feng-Shui-Lehre sind nach Schmid Kakteen oder andere „spitze Pflanzen“ in der Wohnung. Außerdem verzichten solle man auf Spiegel im Schlafzimmer - ist das nicht möglich, solle man zumindest darauf achten, dass man sich nicht im Bett spiegelt. Scharfkantiges Mobiliar sollte man ebenfalls meiden, da abgerundete Ecken einen besseren Fluss des „Qi“ erlaubten. Wer seine seelische und körperliche Gesundheit verbessern möchte, sollte das Handy nicht über Nacht neben dem Bett liegen haben, geschweige denn laden. Fließender Strom habe nämlich negative Auswirkungen auf die Schlafqualität. Auch die Nachttischlampe sollte ausgesteckt werden, empfiehlt Schmid.

Viele Faktoren spielen eine Rolle

Wichtig ist Cornelia Schmid zu betonen, dass man nie alle Regeln des Feng Shui einhalten könne. „100 Prozent gibt es nie, nicht einmal bei mir zu Hause.“ Das liege vor allem daran, dass sehr viele Faktoren einen Einfluss auf die Ausstattung hätten. Unter anderem das Umland, die Himmelsrichtungen und der Wind. Das wichtigste Hilfsmittel für ihre Arbeit ist der sogenannte „Feng-Shui-Kompass“. Anhand dieser Scheibe bestimmt Schmid, welche Elemente oder Farben sich für welche Bereiche eines Hauses oder einer Wohnung anböten. So ist die Küche in ihrem Zuhause zum Beispiel nach Südosten ausgerichtet und werde deshalb von Naturtönen bestimmt: Grün und mit vielen Pflanzen geschmückt. Das Wohnzimmer im Westen hingegen trägt eher Erd- und Metalltöne und ist deshalb in Braun und Gold gehalten. Das bedeutet allerdings nicht, dass andere Farben tabu sind. Das Esszimmer im Süden müsste nach dem Kompass eigentlich in Rot gestrichen werden. Da Schmid das allerdings nicht schön fand, hat sie sich für leichtere Töne wie pink entschieden und auch nur als Akzente eingesetzt.

Der Lou Pan, auch „Feng Shui Kompass“ genannt, hilft Cornelia Schmid, die Einrichtung an die Umstände der Wohnung anzupassen. (Foto: Paul Braun )

Für Feng Shui und den Fluss des Qi sei es außerdem wichtig, Ordnung zu halten. „Ordnung ist das halbe Leben“, sagt Schmid. Gerümpel im Schlafzimmer (oder sonst wo) sei ein weiteres No-Go. Schmid erklärt, man sollte sich nur mit Gegenständen umgeben, die man gernhat. Als Beispiel nennt sie ein Bild von der Oma, „mit der man Knatsch hat“. Der sentimentale Wert übersteige nicht die Belastung, die man wegen eines unliebsamen Gegenstandes empfinde. Auch solle man kaputte Gegenstände entweder reparieren oder entsorgen. „Feng Shui ist zu gewissem Maße Minimalismus“, daher solle man Dinge, mit denen man sich umgibt, mit Bedacht wählen. Sie selbst sortiert gern aus.

Wer ist Cornelia Schmid?

Cornelia Schmid hat rund 15 Jahre bei der Firma Boehringer Ingelheim als Chemielaborantin gearbeitet, bevor sie sich entschied, sich als Feng-Shui-Einrichtungsberaterin selbstständig zu machen. Bei dem Pharmaunternehmen arbeitete sie vor allem in der Forschung, schon im Kindesalter habe sie sich für die Naturwissenschaften interessiert, so Schmid. Auch deshalb wehrt sich Schmid gegen Esoterik-Vorwürfe: „Menschen sind komplexe Wesen. Einrichtung allein kann nicht plötzlich alles besser machen.“ Eine Garantie kann sie nicht geben, aber bislang seien ihre Kunden größtenteils zufrieden gewesen.