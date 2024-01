Erolzheimer Vereine laden zum Bürgerball

Die Erolzheimer Vereine und Organisationen laden nach längerer Pause am Samstag, 03. Februar, ab 20 Uhr in die Mehrzweckhalle zu einem Bürgerball ein. Es ist ein buntes Programm mit Tombola, Tanzeinlagen, der beliebten Bütt und dem mitreißenden Spielmannszug geplant.

„Durch die nun jahrelangen eigenen Erfahrungen und Beobachtungen findet sich beim Motto ,Baustelle Erolzheim - Mir packet mit a!’ sicherlich für jeden eine passende Kostümidee“, heißt es in der Ankündigung. Das Trio „Two & One“ begleitet mit ihren Liedern durch den Abend bis in die Nacht. Karten sind an der Abendkasse erhältlich, es gibt keinen Kartenvorverkauf. Einlass ist ab 19 Uhr, es gibt keine Sitzplatzgarantie und keine Platzreservierung. Der Eintrittpreis beträgt acht Euro.