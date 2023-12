Erolzheim im alten und neuen Jahr: „Einnahmen haben sich positiv entwickelt“

Das alte und neue Jahre in Erolzheim. Bürgermeister Jochen Ackermann schaut zurück und voraus.

Welche Themen haben die Verwaltung und den Rat am meisten beschäftigt? Was konnten Sie auf den Weg bringen, was konnten Sie abschließen?

Am meisten beschäftigt hat uns die Abwicklung der Sanierung des Hallenbades sowie die Erneuerung der Abwasserkanäle und Trinkwasserleitung mit Neugestaltung des Straßenraums in der Langgasse und Kellmünzer Straße. Die Unterrichtsräume der Realschule sind vollständig saniert und können wieder für den Unterricht genutzt werden.

Was ist 2023 gelungen, was hat Sie bewegt, was hat Ihnen Sorge bereitet, hat Sie vielleicht auch geärgert?

Es ist uns gelungen, dass die NetComBW unsere Gesamtgemeinde mit Glasfaser ausbaut. Der Ausbau wird aktuell durch die Firma geplant. Zur Sicherstellung der Trinkwasserversorgung bei Stromausfall im Verbandsgebiet des Zweckverbands Wasserversorgung Iller-Riß wurde bei der Pumpstation ein Notstromaggregat installiert. Auch konnten wir die uns zugewiesenen Flüchtlinge unterbringen. Sorge bereitet mir, wie wir dies künftig bewerkstelligen. Aufgrund der angespannten Wohnungssituation werden wir für die Unterbringung keine Wohnungen/Gebäude mehr kaufen und mieten. Dass immer mehr Aufgaben auf die Kommunen verlagert werden und Bürokratie auf- anstatt wie angekündigt abgebaut wird, kann einen auch gelegentlich verärgern.

Verraten Sie, wie es um die Mittel der Gemeinde im Vergleich zu den vergangenen Jahren steht? Müssen die Bürger mit höheren Abgaben oder Steuern rechnen?

Unsere Einnahmen haben sich die vergangenen Jahre sehr positiv entwickelt. Daher steigen die von der Gemeinde zu leistenden Umlagezahlungen im Jahr 2024 deutlich. Trotz zurückhaltender Planung der Einnahmen im Jahr 2024 sehen wir keine finanziellen Probleme für die Gemeinde. Die Steuerhebesätze bleiben bei uns unverändert. Die Wasser- und Abwassergebühren werden wir noch neu kalkulieren. Aufgrund gestiegener Lohn- und Energiekosten werde sich diese vermutlich erhöhen.

Vor 12 Monaten hatten Sie gesagt, mehr als Hallenbad und Langgasse sind nicht drin. Wie sieht es heute aus? Können Sie an neue Projekte denken? Beispielsweise die Sanierung Rathaus, der Schranne, die Bebauung der Kellmünzer Straße 12, 14 und 16 oder der Erwerb von Flächen für Wohn- und Gewerbegebieten.

Für das Jahr 2024 sind keine neuen Großprojekte geplant. Wir wollen zuerst die laufenden Baumaßnahmen abschließen und abrechnen. Für alle weiteren genannten Maßnahmen sollen die Grundlagen für die Umsetzung geschafft werden.

Herr Ackermann, was wünschen Sie den Bürgern und sich persönlich für das Jahr 2024?

Ich hoffe, dass ich und meine Familie gesund bleiben. Das wünsche ich auch allen unseren Bürgerinnen und Bürgern.