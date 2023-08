Drei erfolgreiche Abschlüsse

Drei Schüler haben am Seniorenzentrum der Zieglerschen in Erolzheim die Prüfung zum einjährigen Altenpflegehelfer erfolgreich abgeschlossen. Ein Berufszweig, den es zwar schon länger gibt, der aber nach der neuen gesetzlichen Regelung nun viel mehr an Bedeutung gewonnen hat.

Die Schüler müssen in sehr kurzer Zeit sehr viel an Schulstoff bewältigen. Dann komme noch die nicht einfache tägliche Arbeit dazu und bei vielen scheitere es schnell an der Sprache. Ein Teufelskreis für die Arbeitgeber in der Altenhilfe, die Schule und an erster Stelle für die motivierten Schüler. „Ich war bei einigen Abschlussfeiern bei den Schulen und musste feststellen, dass zwischenzeitlich 80 Prozent der Schüler aus dem Ausland kommen, sei es bei den dreijährigen Fachkräften oder den einjährigen Fachhelfern. Da ist es dann schon nachvollziehbar, wenn fast ein Drittel die Prüfungen nicht mehr besteht“, sagt Einrichtungsleiterin Marianne Schneider.

Ein zusätzlicher großer Druck für viele Schüler sie die Ungewissheit, wie es nach der Schule weitergeht: Dürfen wir noch im Land bleiben oder müssen wir wieder in unsere Heimat zurück? Mit der deutschen Bürokratie seien sie da ganz schnell mal überfordert und stoßen so oftmals an ihre Grenzen, so Schneider weiter.

Trotz all den Hürden haben es diese drei geschafft: Milenca Lugojan aus Rumänien ist seit über sechs Jahren im Seniorenzentrum der Zieglerschen in Erolzheim als Pflegehelferin tätig. Sie hat es gewagt, die Ausbildung trotz ihrer sprachlichen Probleme zu machen und sie hat sie sehr erfolgreich bestanden. Sie freut sich jetzt schon auf die neue Herausforderung und besonders auf die bessere Bezahlung. Egzon Kryeziu aus dem Kosovo ist vor zwei Jahren ohne Deutschkenntnis als Bundesfreiwilliger in die Einrichtung gekommen. Er hat sehr schnell die Sprache gelernt und konnte so vor einem Jahr die Ausbildung beginnen. Nach großen Schwierigkeiten hat er es geschafft, die Ausbildung zu einem ordentlichen Abschluss zu bringen. Doch bei ihm waren die Ängste, wie es nach der Ausbildung weitergehen soll, am Größten. Seine Ehefrau ist seit einigen Jahren in Deutschland und in letzter Sekunde hat sie in Erolzheim eine Arbeit gefunden. Auf Grund dessen darf er bei uns im Seniorenzentrum weiter arbeiten. Die dritte im Bunde ist Leony Kiefer aus dem Schwabenland, die mit ihren 16 Jahren die Prüfung ebenfalls bestanden hat.

Ein besonderer Dank gilt der Praxisanleiterin Manuela Göppel sowie den Kollegen und Kolleginnen, die sie in diesem Jahr unterstützt haben. Ebenso der Pflegedienstleitung Anna Dirican, die ihnen in den Prüfungsmonaten mit Rat und Tat zur Seite stand.